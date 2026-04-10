Pronostico Monza-Bari: in ogni caso sarà vittoria

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Monza-Bari è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Che il Monza fosse una squadra con un’enorme personalità lo si era capito da un pezzo. Altrimenti non ti ritrovi a giocarti la Serie A. Ma quanto fatto vedere a Catanzaro, in inferiorità numerica e con un pareggio conquistato nel finale, rende l’idea della forza dei brianzoli.

Pronostico Monza-Bari
Pronostico Monza-Bari: in ogni caso sarà vittoria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Staranno molto attenti i monzesi al risultato di Frosinone-Palermo in programma venerdì sera (qui il nostro pronostico), perché in ogni caso darà una spinta maggiore per affrontare un Bari che sta cercando in tutti i modi di tirarsi fuori da una situazione di classifica che nonostante la vittoria sul Monza della scorsa settimana rimane preoccupante. Il lavoro di Longo sta dando almeno qualche frutto, ma su un campo complicato come questo, forse il più difficile per via del valore della squadra, sarà impossibile riuscire a fare punti.

Il Monza in casa è ha un ruolino impressionante: ha perso solamente una volta in stagione – contro il Padova alla quinta giornata – e poi ha fatto solamente tre pareggi. Per il resto sorrisi, soprattutto contro le squadre che occupano la parte destra della classifica. Tutti gli indizi fanno più di una prova.

Come vedere Monza-Bari in diretta tv e in streaming

Monza-Bari in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Non possiamo avere dubbi su come finirà questa partita. Il Monza vuoi o non vuoi rimarrà al centro della corsa promozione diretta. Tre punti assicurati.

Le probabili formazioni di Monza-Bari

MONZA (3-5-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Hernani, Dentello-Azzi; Petagna, Colpani.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mane, Artioli, Maggiore, Piscopo; Esteves, Rao; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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