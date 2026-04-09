Pronostico Frosinone-Palermo: in palio c’è la Serie A

Frosinone-Palermo è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La partita più importante dell’anno, sia per l’una che per l’altra squadra. Il Frosinone vede la A, il Palermo per cercare di rimanere in corsa per un posto diretto nella massima serie deve fare il colpaccio grosso. Brividi forti allo Stirpe.

Dieci risultati utili di fila, un cammino immacolato negli ultimi tre mesi: il Frosinone di Alvini è la squadra che ha maggiormente impressionato nel corso di questa stagione e che per quello che ha fatto, andando contro ogni pronostico, meriterebbe la promozione diretta. Ma il Palermo è una squadra forte, costruita con l’unico intento di vincere il campionato, anche se gli uomini di Pippo Inzaghi hanno quasi fallito tutti gli scontri diretti, in trasferta, in questa annata. Ed è un dato che non permette di stare così sereni.

Vista la classifica al Frosinone potrebbe stare bene anche il pareggio: in caso di vittoria poi del Monza rimarrebbe per via della differenza reti al secondo posto in classifica, mentre i rosanero cercheranno la vittoria che è l’unico risultato utile. Nonostante, come avrete capito, l’enorme posta in palio, non ci aspettiamo una gara bloccata, anzi: queste due squadre hanno fatto della ricerca continua del massimo risultato il proprio credo fino ad oggi. E allora ecco che il match si potrebbe incanalare in un certo modo.

Come vedere Frosinone-Palermo in diretta tv e in streaming

Frosinone-Palermo in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.50 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato e quasi sicuramente da almeno un gol per squadra. Una sfida che potrebbe regalare anche un pareggio perché al Frosinone un risultato del genere starebbe molto comodo per la propria classifica.

Le probabili formazioni di Frosinone-Palermo

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Gelli, Corrado; Calo, Kouttsopias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Gyasi; Pohanjpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1