Pronostico Frosinone-Palermo: in palio c’è la Serie A

Frosinone-Palermo è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
La partita più importante dell’anno, sia per l’una che per l’altra squadra. Il Frosinone vede la A, il Palermo per cercare di rimanere in corsa per un posto diretto nella massima serie deve fare il colpaccio grosso. Brividi forti allo Stirpe.
Dieci risultati utili di fila, un cammino immacolato negli ultimi tre mesi: il Frosinone di Alvini è la squadra che ha maggiormente impressionato nel corso di questa stagione e che per quello che ha fatto, andando contro ogni pronostico, meriterebbe la promozione diretta. Ma il Palermo è una squadra forte, costruita con l’unico intento di vincere il campionato, anche se gli uomini di Pippo Inzaghi hanno quasi fallito tutti gli scontri diretti, in trasferta, in questa annata. Ed è un dato che non permette di stare così sereni.
Vista la classifica al Frosinone potrebbe stare bene anche il pareggio: in caso di vittoria poi del Monza rimarrebbe per via della differenza reti al secondo posto in classifica, mentre i rosanero cercheranno la vittoria che è l’unico risultato utile. Nonostante, come avrete capito, l’enorme posta in palio, non ci aspettiamo una gara bloccata, anzi: queste due squadre hanno fatto della ricerca continua del massimo risultato il proprio credo fino ad oggi. E allora ecco che il match si potrebbe incanalare in un certo modo.
Come vedere Frosinone-Palermo in diretta tv e in streaming
Frosinone-Palermo in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.50 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato e quasi sicuramente da almeno un gol per squadra. Una sfida che potrebbe regalare anche un pareggio perché al Frosinone un risultato del genere starebbe molto comodo per la propria classifica.
Le probabili formazioni di Frosinone-Palermo
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Gelli, Corrado; Calo, Kouttsopias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Gyasi; Pohanjpalo.
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