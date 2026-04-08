Pronostici Porto-Nottingham: marcatore e tiri in porta

Pronostici Porto-Nottingham: la squadra di Farioli parte leggermente avanti e vuole prendersi la rivincita. Gli uomini decisivi

Come vi abbiamo spiegato nel pronostico della partita (qui potrete trovare tutto), il Porto di Farioli è alla ricerca non solo di una vittoria che permettere di andare a giocare la prossima settimana con la possibilità del doppio risultato, ma anche di una rivincita rispetto alla gara del girone persa in Inghilterra.

Il momento è da gestire per i lusitani, che hanno visto uscire fuori delle problematiche importanti nelle ultime settimane. Ma questa sfida arriva nel momento giusto, con la possibilità di ritrovare quello slancio che serve per riprendere il cammino e volare sulle ali dell’entusiasmo. Insomma, andiamo a vedere insieme sotto quelli che potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Porto-Nottingham, le nostre scelte

In questo momento il peso dell’attacco del Porto è sulle spalle di William Gomes, autore di tre reti nelle ultime quattro partite giocate. Il brasiliano, 20 anni, nelle 9 presenze in Europa League quest’anno ha segnato tre volte, mentre sono 8 i centri in campionato. Un giocatore che quando si accende diventa devastante. E che senza dubbio potrebbe fare la differenza in questo match.

Terem Moffi è la punta centrale e ha delle statistiche importanti. Almeno una conclusione la cerca e la trova ogni partita. Molto spesso anche dentro i pali avversari. Sarà lui la punta centrale di Farioli, un giocatore che quasi garantisce un tiro dentro lo specchio. E noi chi siamo per non fidarci dei suoi numeri? In casa Nottingham, invece, tutti gli occhi sono su Igor Jesus, a segno nell’ultima partita di campionato giocata contro il Tottenham. Il brasiliano è bravo sia con la testa sia con i piedi, un giocatore da tenere in assoluta considerazione per i tiri nello specchio. Un tiro nello specchio, infine, lo potrebbe trovare anche Gibbs-White.

Ricapitolando: William Gomes marcatore plus, Moffi, Igor Jesus e Gibbs-White over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,81 volte la posta.