Pronostico Porto-Nottingham Forest: la rivincita ha un valore enorme

Porto-Nottingham è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

C’è stato un solo precedente nella storia tra queste due squadre ed è dello scorso mese di ottobre quando il Nottingham si impose due a zero sul Porto. Una partita storta per la squadra di Farioli, che è primo in classifica in Portogallo anche se nelle ultime settimane il vantaggio è diminuito.

Il Nottingham, invece, in corsa per la salvezza, è riuscito nel corso dell’ultimo periodo a vincere qualche partita importante che permette di guardare non con tantissima, ma con una certa serenità al futuro in campionato. Ma in casa, i lusitani, sono una squadra temibilissima e vedendo le squadre che sono arrivate a questo punto della manifestazione – per gli inglesi è una partita mai affrontata a questo livello da 30 anni a questa parte – diciamo che è una delle candidate, anche per la storia che ha, ad arrivare in fondo.

Farioli non vuole ripetere la scorsa stagione, quando nelle fasi finali ha perso lo scudetto con l’Ajax, e quindi ha alzato il livello di attenzione della propria squadra. Anche se qualche avvisaglia c’è stata, come detto, nel corso delle ultime settimane. Una situazione che in campionato almeno un poco preoccupa, ma in Europa non dovrebbero esserci ripercussioni. Crediamo che in vista del ritorno della prossima settimana i portoghesi riusciranno ad andare a giocare per il doppio risultato.

Come vedere Porto-Nottingham in diretta tv e in streaming La sfida Porto-Nottingham è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Porto è quotata 2.10 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Netz; Sangare, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. POSSIBILE RISULTATO: 2-1