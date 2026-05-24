Home » Pronostici » I pronostici di domenica 24 maggio: ultima giornata in Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di domenica 24 maggio: ultima giornata in Serie A, Liga e Premier League

di

I pronostici di domenica 24 maggio, ci sono le partite dell’ultima giornata di Serie A, Liga e Premier League

L’ultima giornata di Serie A darà gli ultimi verdetti per quanto riguarda la zona Champions League e la zona retrocessione. Milan e Roma, appaiate a quota 70 punti, in caso di vittoria sarebbero sicure della qualificazione. A seguire ci sono Como e Juventus che devono sperare nei passi falsi delle squadre che le precedono in classifica.

I pronostici di domenica 24 maggio: ultima giornata in Serie A, Liga e Premier League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In zona retrocessione il Lecce è padrone del suo destino: deve vincere contro il Genoa già salvo per festeggiare la salvezza a discapito della Cremonese che avrà comunque una partita molto difficile in casa del Como in corsa per il quarto posto.

Lotta per la permanenza protagonista anche in Premier League: il Tottenham grazie alla migliore differenza reti sul West Ham può anche pareggiare contro l’Everton, mentre gli Hammers devono vincere e sperare nell’impresa del loro ex allenatore David Moyes. C’è anche la lotta per la qualificazione in Champions League, Europa League e Conference League: l’Aston Villa potrebbe “regalare” un altro posto in Champions League qualora arrivasse quinto in classifica, motivo per cui il Bournemouth attualmente sesto fa il tifo per il Liverpool contro il Brentford e per il Manchester City contro i villans.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 in Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00

Vincenti

  • MILAN (in Milan-Cagliari, Serie A, ore 20:45)
  • LECCE (in Lecce-Genoa, Serie A, ore 20:45)
  • WEST HAM (in West Ham-Leeds, Premier League, ore 17:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00
  • Manchester City-Aston Villa, Premier League, ore 17:00
  • Liverpool-Brentford, Premier League, ore 17:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Crystal Palace-Arsenal, Premier League, ore 17:00
  • Fulham-Newcastle, Premier League, ore 17:00
  • Villarreal-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.30 GOLDBET ; 11.17 SPORTBET; 9.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Pronostico Parma-Sassuolo

Pronostico Parma-Sassuolo: questo segno non è mai uscito