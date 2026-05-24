I pronostici di domenica 24 maggio: ultima giornata in Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di domenica 24 maggio, ci sono le partite dell’ultima giornata di Serie A, Liga e Premier League
L’ultima giornata di Serie A darà gli ultimi verdetti per quanto riguarda la zona Champions League e la zona retrocessione. Milan e Roma, appaiate a quota 70 punti, in caso di vittoria sarebbero sicure della qualificazione. A seguire ci sono Como e Juventus che devono sperare nei passi falsi delle squadre che le precedono in classifica.
In zona retrocessione il Lecce è padrone del suo destino: deve vincere contro il Genoa già salvo per festeggiare la salvezza a discapito della Cremonese che avrà comunque una partita molto difficile in casa del Como in corsa per il quarto posto.
Lotta per la permanenza protagonista anche in Premier League: il Tottenham grazie alla migliore differenza reti sul West Ham può anche pareggiare contro l’Everton, mentre gli Hammers devono vincere e sperare nell’impresa del loro ex allenatore David Moyes. C’è anche la lotta per la qualificazione in Champions League, Europa League e Conference League: l’Aston Villa potrebbe “regalare” un altro posto in Champions League qualora arrivasse quinto in classifica, motivo per cui il Bournemouth attualmente sesto fa il tifo per il Liverpool contro il Brentford e per il Manchester City contro i villans.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 in Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00
Vincenti
- MILAN (in Milan-Cagliari, Serie A, ore 20:45)
- LECCE (in Lecce-Genoa, Serie A, ore 20:45)
- WEST HAM (in West Ham-Leeds, Premier League, ore 17:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00
- Manchester City-Aston Villa, Premier League, ore 17:00
- Liverpool-Brentford, Premier League, ore 17:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Crystal Palace-Arsenal, Premier League, ore 17:00
- Fulham-Newcastle, Premier League, ore 17:00
- Villarreal-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.30 GOLDBET ; 11.17 SPORTBET; 9.30 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00
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