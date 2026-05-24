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Pronostico Villarreal-Atletico Madrid: sarà partita vera

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Villarreal-Atletico Madrid è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Entrambe hanno 69 punti. Ma il Villarreal è terzo in classifica, proprio a discapito ovviamente dell’Atletico Madrid. Ultima partita dell’anno e sarà partita vera. Perché anche l’obiettivo dei madrileni è quello almeno di chiudere alle spalle di Barcellona e Real. Non cambia nulla, la qualificazione alla prossima Champions è assicurata per entrambe da un pezzo, ma almeno c’è un senso a questi ultimi 90′.

Pronostico Villarreal-Atletico Madrid
Pronostico Villarreal-Atletico Madrid: sarà partita vera (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nelle ultime due gare la truppa di Simeone ha recuperato sei punti, sfruttando la doppia sconfitta del Villarreal. E adesso vuole completare l’opera. Non sarebbe male per il Cholo – confermato anche per il prossimo anno – almeno chiudere in bellezza. Vero che la sua squadra è rimasta in ballo fino a poche settimane fa in Champions e ha perso pure la finale di Coppa del Re, ma ha chiuso un’altra volta senza nemmeno un trofeo portato a casa. Milioni spesi, moltissimi, ma niente festa.

Capita quindi il momento di regalare almeno una gioia al proprio pubblico. Minima, ovviamente, quasi inutile. Ma è altrettanto vero che l’Atletico a livello di uomini è una delle squadre più importanti non solo in Spagna ma anche in Europa. Quindi sarebbe giusto anche provarci. Crediamo che alla fine questa squadra ci possa riuscire.

Come vedere Villarreal-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Atletico Madrid gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.70 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.37 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Entrambe a segno è molto facile da pronosticare. Ma è una cosa che ci appare quasi certa. Ci piace anche la vittoria dell’Atletico Madrid, per chiudere con mezzo sorriso e al terzo posto in campionato.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Veiga, Marin, Pedraza; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; G Moreno, Mikautadze.
ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Baena, Koke, Almada; Lookman, Griezmann, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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