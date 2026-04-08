Pronostici Friburgo-Celta Vigo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Friburgo-Celta Vigo: una sfida che vi abbiamo già raccontato il peso specifico che ha. Ecco le scelte sugli uomini decisivi

Entrambe le squadre stanno bene ma soprattutto il Celta Vigo (qui il pronostico del match) è una formazione che riesce ad esprimersi in maniera incredibile quando gioca in trasferta.

Una gara che dovrebbe regalare diverse emozioni, almeno stando a quelli che sono i numeri che accompagnano questi due club, ed è anche per questo motivo che, a livello di uomini decisivi, ci potrebbe essere l’imbarazzo della scelta. Sotto, quindi, andiamo a vedere insieme quelli che sono gli uomini che in questo match si potrebbero rivelare davvero decisivi.

Pronostici Friburgo-Celta Vigo, le nostre scelte

Come sempre partiamo dal possibile marcatore di questa partita, quell’uomo che potrebbe scrivere il suo nome nel tabellino. E scegliamo Matanovic dei padroni di casa, l’unico che in questo momento non sembra avere le polveri bagnate. Ha giocato poco contro il Bayern Monaco, pensando appunto alla partita in programma giovedì sera. E nell’ultima gara di giocata giocata quasi per intero, ha messo a referto una doppietta. Ha segnato pure con la maglia della Croazia nella sosta. Insomma, è quello giusto.

A segno nell’ultima gara di Europa League contro il Genk, Suzuki giocherà alle spalle dell’unica punta. Molto abile negli inserimenti, riesce ad avere i tempi giusti quando attacca la porta avversaria. Un uomo da tenere in considerazione e che almeno una conclusione dentro lo specchio la dovrebbe trovare. In casa Celta ovviamente fari su Iglesias, che secondo le previsioni della vigilia sarà il titolare. Un attaccante completo che soprattutto sul gioco aereo è pericoloso. Anche in questo caso almeno una conclusione dentro lo specchio dei pali. Infine, un tiro nello specchio, pure per Swedberg, autore di una rete contro il Valencia.

Ricapitolando, quindi: Matanovic marcatore plus, Suzuki, Swedberg e Iglesias over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,82 volte la posta.