Pronostico Friburgo-Celta Vigo: in Europa fanno paura

Friburgo-Celta Vigo è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
C’è una squadra che in casa in Europa le vince quasi tutte, ed è il Friburgo, ce n’è un’altra che in trasferta nei turni precedenti ha battuto prima il PAOK e poi il Lione e non solo, nelle ultime otto gare giocate lontane dal pubblico amico, non ha mai perso.
Quella tra Friburgo e Celta Vigo è una sfida aperta a qualsiasi risultato, perché parliamo comunque di due club che in generale, soprattutto gli spagnoli, vivono un ottimo momento di forma. Il Friburgo si può addirittura leccare le ferite per aver perso contro il Bayern Monaco nello scorso fine settimana dopo il doppio vantaggio ribaltato negli ultimi dieci minuti. Dimostrazione, comunque, vedendo quello che ha fatto la squadra di Kompany a Madrid, di una formazione viva.
Il Celta è un osso duro e dà la sensazione, anche per via della personalità che ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi, di potersela giocare alla grande. In trasferta come detto è una formazione importante, molto grossa, che riesce a esprimersi nel migliore dei modi. Parliamo quindi di una squadra che potrebbe riuscire a fare il colpaccio e in questo caso come colpaccio pensiamo anche al pareggio.
Come vedere Friburgo-Celta Vigo in diretta tv e in streaming
La sfida Friburgo-Celta Vigo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Il pareggio ci pare il risultato più probabile. Ma il pronostico quasi certo è il GOL: due squadre che concedono qualcosa di troppo ma che riescono comunque a segnare con regolarità.
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Le probabili formazioni di Friburgo-Celta Vigo
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Lopez, Swedberg, Iglesias.
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