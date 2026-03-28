Pronostici Serie C: la multipla di domenica 29 marzo (Girone C)

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Pronostici Serie C: in programma anche delle partite molto importanti del girone C nella giornata di domenica. Ecco le nostre scelte

In un girone nel quale il Benevento ha fatto praticamente quello che ha voluto dall’inizio della stagione e si appresta a vincere il campionato, le altre squadre devono ancora raggiungere quasi tutti i propri obiettivi.

Pronostici Serie C
Pronostici Serie C: la multipla di domenica 29 marzo (Girone C) (Profilo Instagram Benevento) – Ilveggente.it

Il girone C di Serie C – le partite almeno che sono in programma nella giornata di domenica – può ancora dire tanto. Sì, ci sono i posti in ballo sia per quanto riguarda i playoff sia per quanto riguarda i playout. Insomma, ci si gioca tanto quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare. E andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere, appunto, in questo turno.

Pronostici Serie C: la multipla del girone C

Qui vi abbiamo parlato della partita tra Benevento e Cosenza, e confermiamo (come potremmo fare altrimenti) che il match dovrebbe regalare almeno un gol per squadra. Parlando invece di un’altra squadra calabrese, il Crotone, i pitagorici contro il Cerignola tra le mura amiche possono allungare sui pugliesi: le qualità crotonesi sono sotto gli occhi di tutti ed è una squadra che senza dubbio potrebbe dire la propria anche nella fase finale del torneo.

Contro un Siracusa ultimo in classifica – anche se con undici punti in meno – l’Altamura potrebbe portare a casa un risultato positivo. In questo caso scegliamo la doppia perché parliamo di una squadra che troppo spesso si è trovata sulle montagne russe. Foggia-Trapani, una sfida che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza, è un’altra di quelle partite che potrebbe serenamente finire con almeno un gol per squadra. Picerno-Monopoli, invece, è una gara da doppia: in questo caso esterna.

Sotto potrete vedere la nostra proposta, qui vi diciamo che su GoldBet il valore totale è di 12,60 volte la posta.

Benevento-Cosenza GOL
Altamura-Siracusa 1X
Crotone-Cerignola 1
Foggia-Trapani GOL
Picerno-Monopoli X2

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TBD
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