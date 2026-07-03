Pronostici Colombia-Ghana: marcatore e tiri in porta

Pronostici Colombia-Ghana, i Cafeteros hanno sorpreso tutti nella fase a gironi ma ora dovranno fare i conti con il blocco basso delle Black Stars di Queiroz.

La Colombia si presenta ai sedicesimi come una delle realtà più interessanti del Mondiale. I Cafeteros hanno incantato nella fase a gironi, dominando le sfide contro Uzbekistan e RD del Congo, prima di far tremare il Portogallo di Cristiano Ronaldo nell’ultimo turno. Nonostante il ct Nestor Lorenzo avesse concesso un turno di riposo a diversi titolari, i sudamericani hanno letteralmente surclassato i lusitani sul piano del gioco. Hanno dominato il conto dei tiri in porta (ben 24 a 13) e accumulato quasi il doppio degli xG in un match bloccato sullo 0-0 solo da millimetri e sfortuna.

Il Ghana rappresenterà un esame radicalmente diverso dal Portogallo, ma per certi versi simile a quello superato contro la RD del Congo. La selezione di Carlos Queiroz fa dell’organizzazione difensiva e della prudenza tattica la propria religione calcistica.

L’obiettivo delle Black Stars sarà quello di inaridire il possesso colombiano, alzando le barricate per poi colpire nell’unico scenario concesso. Esattamente come fatto nel memorabile pareggio contro l’Inghilterra.

Questo piano di pura resistenza, tuttavia, porta inevitabilmente a concedere un volume impressionante di conclusioni. L’Inghilterra ha collezionato 19 tiri nella sfida della seconda giornata. E Panama è riuscita a sparare 11 volte contro la retroguardia africana.

Considerando che la Colombia vanta una foga offensiva persino superiore a quella dei Tre Leoni, la linea dei tiratori sudamericani promette di regalare grandi soddisfazioni in ottica scommesse. Specie se si conta che la Croazia (squadra decisamente meno propensa al tiro, con appena 24 conclusioni effettuate in tre partite) è riuscita comunque a perforare due volte il muro ghanese.

Diaz è l’asso nella manica di Lorenzo

Luis Diaz è l’asso nella manica di Lorenzo. L’uomo di maggior talento insieme a Rodriguez. L’esterno del Liverpool ha già timbrato il cartellino nella fase a gironi e guida la sua nazionale per volume offensivo con una media di ben 3.7 tiri totali a partita. Contro il bunker ultra-conservativo orchestrato da Queiroz, l’isolamento e l’uno-contro-uno di Lucho saranno le armi primarie per spaccare la retroguardia ghanese e sbloccare la contesa.

Tra i potenziali tiratori, attenzione a Jhon Arias. Il centrocampista colombiano ha dimostrato una costanza eccezionale nel rendersi pericoloso. Nonostante parta da una posizione più arretrata, il giocatore del Palmeiras partecipa costantemente alla manovra offensiva. Viaggia a una media di 2.3 tiri totali a partita e centra regolarmente lo specchio almeno una volta per match (1.0 tiro in porta di media). Almeno una conclusione pulita per testare i riflessi del portiere ghanese è una chiamata solidissima.

Un ghanese che potrebbe sorprendere (di nuovo) è Caleb Yirenkyi. Scommettere sulla fase offensiva del Ghana richiede coraggio, visto che le Black Stars hanno centrato lo specchio appena 4 volte in tutto il torneo. Ma se c’è un elemento in grado di accendere la luce, quello è il gioiellino classe 2006 del Nordsjælland. Il diciannovenne, accostato in patria a Michael Essien per dinamismo e personalità, è stato finora il più propositivo dei suoi ed è l’autore di uno dei due soli gol realizzati dal Ghana nel torneo (la perla al 95′ contro Panama). Un suo tentativo da fuori area o un inserimento centrale è il gettone ideale per la selezione africana.

Chiadiamo con Daniel Munoz, la rivelazione dei Cafeteros. Il terzino del Crystal Palace si sta travestendo da bomber in Nordamerica, guidando la classifica marcatori della propria squadra con ben 2 reti all’attivo. Le sue poderose sgroppate sulla fascia destra e la capacità di tagliare sul secondo palo lo rendono un pericolo pubblico costante. Munoz arriva peraltro da una stagione leggendaria a livello di club, in cui ha contribuito a trascinare il Palace alla storica conquista della Conference League nella finale di Lipsia contro il Rayo Vallecano. Cavalcare il suo incredibile stato di grazia è un obbligo.

Quindi, ricapitolando: Luis Diaz marcatore, Arias over 0,5 tiri in porta Duo, Yirenkyi over 0,5 tiri totali Duo e Munoz over 0,5 tiri in porta Duo, su Sportbet hanno un valore di 20,16 volte la posta.