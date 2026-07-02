Wimbledon, teste di serie sotto pressione: i pronostici del terzo turno

Il terzo turno di Wimbledon propone quattro sfide estremamente interessanti: analisi e pronostici dei match più attesi di venerdì 3 luglio.
Il programma del terzo turno di Wimbledon di venerdì 3 luglio mette in campo incroci interessanti, con alcune teste di serie chiamate a confermare il proprio status di big e altri match dalle innumerevoli incognite. Come la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Michael Zheng, per esempio, in prospettiva della quale il canadese parte con i favori del pronostico.
Felix ha dalla sua maggiore esperienza e solidità nei contesti dei tornei del Grande Slam, mentre il suo avversario, che è arrivato a Londra senza nulla da perdere, proverà ad allungare il match più che può nella speranza di spuntarla. Alla lunga, tuttavia, il divario in termini di livello e abitudine a certi palcoscenici risulterà evidente, ragion per cui, verosimilmente, sarà il canadese ad avere la meglio.
Più interessante, perché incerto, l’incrocio tra Hubert Hurkacz e Tommy Paul. Il polacco sull’erba è sempre un cliente complicato, grazie ad un servizio che può fare la differenza, ma Paul ha mostrato negli ultimi mesi una solidità crescente e saprà come impensierire il suo avversario. Qui il margine è più sottile: Hurkacz resta leggermente favorito per abitudine alla superficie e rendimento nei grandi tornei.
Wimbledon, i pronostici dei big match di venerdì 3 luglio
La sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech non dovrebbe riservare grandi sorprese: il serbo ha gestito benissimo i primi due turni e, su questi campi, continua ad essere un giocatore temibile, che sa il fatto suo. Rinderknech può provare a rendere il match più fisico possibile, ma il divario sembrerebbe essere francamente incolmabile.
Chiude il quadro Roman Safiullin contro Joao Fonseca. Il primo ha più esperienza sull’erba e conosce meglio certi ritmi, ma Fonseca è uno dei profili più esplosivi della nuova generazione e arriva con fiducia crescente. Il brasiliano ha le armi per spostare gli equilibri, ma dovrà stare molto attento ai primi game. Leggero vantaggio per l’energia e la qualità complessiva di Fonseca.
Auger-Aliassime IN Auger-Aliassime-Zheng
Hurkacz IN Hurkacz-Paul
Djokovic IN Rinderknech-Djokovic
Fonseca IN Safiullin-Fonseca
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