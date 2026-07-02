Cobolli-Duckworth, parola d’ordine continuità: secondo turno a ostacoli

Flavio Cobolli affronta James Duckworth nel secondo turno di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match in programma giovedì 2 luglio.

Il percorso di Flavio Cobolli a Wimbledon fin qui è stato convincente. In maniera inaspettata, forse, considerando che l’azzurro, reduce dalla finale del Roland Garros, ha saputo ben presto adattarsi a una superficie che, fino a poco tempo fa, non sembrava la più naturale per il suo tennis. Superando, dunque, le aspettative di tutti, forse perfino le sue.

L’azzurro ha affrontato un primo turno complesso, spalmato su due giorni – il match era stato sospeso per oscurità – mostrando crescita nella gestione dei momenti chiave, maggiore solidità al servizio e una capacità di prendere in mano lo scambio che sull’erba può fare la differenza.

Adesso il tabellone gli propone James Duckworth, giocatore esperto e abituato a muoversi su questa superficie, sebbene non abbia mai conseguito risultati particolarmente rilevanti in carriera sull’erba. L’australiano ha un tennis lineare, costruito su un buon servizio e su colpi rapidi, caratteristiche che possono comunque renderlo insidioso in un contesto del genere. I precedenti tra i due raccontano perfetto equilibrio: una vittoria per parte. Cobolli ha vinto il primo confronto allo US Open nel 2024, mentre Duckworth si è preso il più recente ad Almaty lo scorso anno. Un dettaglio che dice tanto, perché dimostra come l’australiano sappia trovare soluzioni contro l’azzurro, e viceversa.

Cobolli-Duckworth: il pronostico

Alla luce dei due faccia a faccia, la rivalità tra Cobolli e Duckworth ha più equilibrio di quanto il ranking possa suggerire. L’australiano ha esperienza e conosce bene certe dinamiche sull’erba, ma Flavio sembra oggi avere qualcosa in più sul piano della condizione generale e della tenuta mentale nei momenti che contano. E a questo livello, soprattutto in uno Slam, sono dettagli che pesano. Il pronostico resta dalla parte dell’azzurro, pur in una partita che difficilmente sarà semplice. Duckworth ha già dimostrato di potergli creare problemi – come ne ha creati a Tallon Griekspoor all’esordio, del resto – ma la sensazione è che stavolta Cobolli abbia gli strumenti e la fiducia giusta per spuntarla.