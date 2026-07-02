Sinner-Brooksby, terzo turno senza margine d’errore: il pronostico

Jannik Sinner affronta Jason Brooksby nel terzo turno di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match in programma venerdì 3 luglio.

Dopo un esordio da montagne russe contro Miomir Kecmanovic e un secondo turno più lineare – ma comunque non semplicissimo – contro Nuno Borges, Jannik Sinner arriva al terzo turno di Wimbledon con delle sensazioni altalenanti: i risultati li ha portati a casa, sì, ma non sta ancora giocando al suo solito livello. Come fosse a mezzo servizio, per intenderci.

Contro il portoghese il numero 1 del mondo ha chiuso in tre set, ma i due tie-break e i diversi passaggi complicati che hanno connotato il game confermano che il motore non gira ancora al massimo. C’è ancora qualcosa da sistemare – del resto lo ha confermato lui stesso – ma siamo sulla strada giusta e quanto accaduto al Roland Garros sembra finalmente alle spalle.

Sarà interessante vedere, adesso, come si muoverà al cospetto di Jenson Brooksby, giocatore atipico e talvolta un po’ complicato da leggere. L’americano costruisce il suo tennis sulla variazione continua, spezza il ritmo, difende tantissimo e costringe spesso l’avversario a giocare un colpo in più. Non ha nel servizio o nella potenza i suoi punti forti, ma compensa con una lettura del gioco fuori dal comune. È proprio questo il fattore che potenzialmente potrebbe rendere il match meno lineare di quanto dica il pronostico.

Sinner-Brooksby: il pronostico

C’è un solo precedente tra i due, sorride a Sinner ed è anche recente: la partita in questione risale all’edizione 2026 di Indian Wells e si chiuse con una vittoria netta dell’azzurro. Un dettaglio che conta, perché quel match ha mostrato chiaramente che Brooksby soffre il gioco di Jannik e che non sarà facile, per lo statunitense, disinnescare il re del ranking Atp. Tanto più che sull’erba, teoricamente, questo divario può persino allargarsi. Il risultato di questo precedente ci dice anche un’altra cosa, però: il primo set si chiuse al tie-break, motivo per il quale è evidente che Brooksby abbia gli strumenti per dare fastidio al campione in carica di Wimbledon e, magari, anche per allungare il match. Fermo restando, naturalmente, che per reggere tre ore o più a questi ritmi contro il numero uno del mondo servirà qualcosa in più. Qualcosa che non tutti hanno. La sensazione è che il match possa avere qualche frizione iniziale, ma che alla lunga il valore dell’azzurro venga fuori in modo netto.