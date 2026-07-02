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Pronostici Svizzera-Algeria: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Svizzera-Algeria: partono leggermente in vantaggio gli europei. Ecco le nostre scelte sugli uomini 

Parte leggermente avanti la Svizzera in questo sedicesimo di finale della Coppa del Mondo. Non solo perché hanno maggiori qualità, e maggiore freschezza, ma perché in generale sono una squadra che nel corso dell’ultimo periodo ha dimostrato di poter essere una rogna anche per le grandissime.

Pronostici Svizzera-Algeria
Pronostici Svizzera-Algeria: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Algeria dal proprio canto ha fatto sicuramente bene nel corso della prima parte di questa manifestazione e ha l’intenzione di giocarsi tutte le carte che ha a disposizione. Complicato andare avanti, ma le sorprese in questo Mondiale sono davvero dietro l’angolo. In ogni caso, la nostra idea rimane invariata ed è per questo che le nostre scelte pendono comunque verso gli svizzeri. Andiamo quindi a vederle insieme.

Pronostici Svizzera-Algeria: le nostre scelte

Come possibile marcatore del match scegliamo Embolo. Il riferimento offensivo della Svizzera si è già sbloccato in questo Mondiale ed è sicuramente uno degli uomini di maggiore rilevanza dentro la rosa. Non solo: batte anche i calci di rigore qualora dovesse succedere qualcosa. Insomma, per forza di cose deve essere il nostro uomo.

Pronostici Svizzera-Algeria
Pronostici Svizzera-Algeria: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Possibili tiratori in porta, invece: rimanendo in casa Svizzera i due esterni fanno paura. Sia Ndoye che Vargas hanno un passo diverso rispetto al resto della compagnia e, inoltre, dimostrano sempre di avere una certa qualità nel momento in cui vanno ad attaccare l’area di rigore avversaria. In una partita del genere possono essere devastanti, soprattutto se la loro squadra dovesse passare in vantaggio troverebbero gli spazi giusti per attaccare la porta algerina. Infine, passando all’altra squadra, occhio a Gouiri. Sì, lui almeno un tiro nello specchio dovrebbe riuscire a trovarlo.

Ricapitolando, infine: Embolo marcatore plus, Ndoye, Vargas e Gouiri over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 8,54 volte la posta. 

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