Pronostici Argentina-Capo Verde: marcatore e tiri in porta

Pronostici Argentina-Capo Verde, la favola del torneo contro i campioni del mondo in carica. Ma gli spunti non mancano nel sedicesimo più sbilanciato in assoluto.

L’Argentina viaggia a vele spiegate in questo Mondiale nordamericano e il tabellone dei sedicesimi di finale sembra averle strizzato l’occhio. Nei sedicesimi l’Albiceleste dovrà però fare attenzione all’entusiasmo degli Squali Blu di Capo Verde, qualificati a sorpresa come secondi nel Gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a un deludente Uruguay.

Se i campioni del mondo in carica supereranno questo ostacolo, l’orizzonte prevede la vincente di Australia-Egitto per un posto nei quarti. Un’autostrada che accende i sogni di bis. Nonostante abbia appena spento 39 candeline, il sole attorno a cui ruota l’intero universo argentino è sempre lui, Leo Messi. Il piccolo mago di Rosario non mostra il minimo segno di cedimento. E i suoi numeri in questa rassegna iridata sono semplicemente paranormali. In appena 200 minuti di gioco ha collezionato la bellezza di 6 gol, 15 tiri totali e 9 specchi della porta centrati. La squadra di Scaloni è un’orchestra perfetta costruita per esaltare i suoi assoli, anche se il peso delle aspettative è tutto sulle sue spalle.

Messi ruba la scena a tutti

C’è un dato ancora più spaventoso. Fino a questo momento, con la Pulce in campo, nessun altro calciatore argentino è riuscito a timbrare il cartellino. Nei suoi 200 minuti sul terreno di gioco, Messi ha calamitato il 55% delle conclusioni complessive dell’Albiceleste e ben il 75% dei tiri nello specchio. Inutile girarci attorno, dunque. Contro il blocco basso ed ermetico di Bubista, un lampo da fuori area dell’ex Barça e PSG oppure uno dei suoi calci piazzati rappresentano la chiave primaria per stappare il match.

Per quanto riguarda i potenziali tiratori, uno da attenzionare è Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea viaggia a una media precisa di 1.0 tiro totale a partita nel Mondiale e di fronte a una retroguardia che toglierà spazio alle imbucate centrali per Lautaro o Alvarez, le doti da tiratore scelto dalla media-lunga distanza di Enzo diventeranno una risorsa fondamentale. Almeno una conclusione pulita per impegnare il quarantenne Vozinha è ampiamente alla sua portata.

Secondo noi si renderà pericoloso anche Lautaro. Il Toro dell’Inter è destinato a riprendersi la maglia da titolare al fianco di Messi nel tandem offensivo di Scaloni. Nell’ultimo match della fase a gironi contro la Giordania si è finalmente sbloccato dal dischetto, scacciando i fantasmi e trovando il primo sigillo personale del suo torneo. Rigenerato mentalmente e abilissimo nel proteggere palla in area di rigore, ci aspettiamo che riesca a centrare lo specchio della porta in almeno due occasioni sfruttando gli spazi aperti dai raddoppi di marcatura su Messi.

Se cercate infine un raggio di luce nell’attacco di Capo Verde, il nome caldo è quello del capitano e veterano Ryan Mendes. È il secondo giocatore della sua nazionale per volume di tiro, con una media di 1.3 conclusioni a partita finora. Nelle praterie che l’Argentina potrebbe concedere inevitabilmente in transizione quando si riverserà in avanti, le sue accelerazioni lo porteranno a tentare la via della rete per alleggerire la pressione della retroguardia africana.

Quindi, ricapitolando: Messi marcatore, Enzo Fernandez over 0,5 tiri in porta plus, Lautaro Martinez over 1,5 tiri in porta plus e Ryan Mendes over 0,5 tiri totali, su Sportbet hanno un valore di 6,58 volte la posta.