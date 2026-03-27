Pronostico Benevento-Cosenza: è già festa?

Benevento-Cosenza è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla

Quando mancano cinque giornate al termine del campionato il Benevento ha undici punti di vantaggio sul Catania secondo in classifica. Ovvio che manca pochissimo alla festa che, tra le altre cose, potrebbe pure arrivare nella giornata di domenica se i siciliani non dovessero vincere il loro incontro sabato e il Benevento battere il Cosenza.

In ogni caso, la festa, è sempre più vicina per i campani che ospitano un Cosenza voglioso di rimanere al quarto posto, intanto, e perché no, anche pensare al terzo. Tutto è possibile, ancora, alle spalle della squadra che ha dominato in lungo e in largo visti i pochi punti di distacco che ci sono. Ovvio, pensare che i calabresi siano in grado di fare il colpaccio contro la truppa di Floro Flores che in sedici partite interne ha fatto 44 punti subendo solamente nove gol ci pare esagerato. Nonostante sia iniziato da un pezzo il conto alla rovescia, l’obiettivo del Benevento è chiudere i conti prima possibile per poi rilassarsi. E se sabato dovessero arrivare delle notizie positive allora crediamo che domenica pomeriggio sarà sicuramente festa. In ogni caso, un pronostico, noi ce la sentiamo di darlo. E vede protagonista anche un Cosenza che nelle ultime cinque partite giocate – e in nove occasioni nelle ultime dieci – ha sempre trovato la via della rete. In attacco ci sono delle qualità.

Come vedere Benevento-Cosenza in diretta tv e in streaming

Benevento-Cosenza, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma domenica alle 12:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria del Benevento è quotata 1.57 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.78 volte la posta.

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Il pronostico

Se il Catania non dovesse vincere sabato l’1 è assicurato. Quindi c’è tempo a pensarla per domenica mattina. In ogni caso, il GOL – che ha una quota anche abbastanza alta – ci pare possa essere davvero sicuro.

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Le probabili formazioni di Benevento-Cosenza

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Kouan, Maita; Lamesta, Mignani, Della Morte; Salvemini.

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Contiliano, Garritano; Florenzi, Emmausso; Pierlingeri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1