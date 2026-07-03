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I pronostici di venerdì 3 luglio: Mondiali 2026, si chiudono i sedicesimi di finale

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I pronostici di venerdì 3 luglio, ci sono le ultime tre partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali, si parte con Australia-Egitto

Quello che andrà in scena ad Arlington è probabilmente il meno appariscente tra i sedicesimi del Mondiale 2026. Per i diretti interessati, però, si tratta di un momento storico. L’Australia ha l’opportunità di raggiungere gli ottavi per la seconda volta consecutiva, mentre l’Egitto si appresta a giocare per la sua prima gara nella fase ad eliminazione diretta di una rassegna iridata, impresa che mai era riuscita ai Faraoni nelle tre partecipazioni precedenti. I bookmaker considerano leggermente favoriti i nordafricani ma le quote restano comunque equilibrate. Parliamo, del resto, di due selezioni che sono molto “vicine” anche nel ranking FIFA. Egiziani ventiseiesimi, australiani ventottesimi. A malapena due le posizioni di differenza.

I pronostici di venerdì 3 luglio: Mondiali 2026, si chiudono i sedicesimi di finale (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Con l’Australia che erigerà la solita trincea a protezione della porta difesa da Beach e un Egitto potenzialmente privo di Salah (o a mezzo servizio), ci attende una partita a scacchi molto bloccata. La paura di uscire e la solidità degli oceanici la faranno da padrone. I Faraoni vantano però una rosa complessivamente più abituata a palcoscenici di questo livello e un tasso tecnico superiore dalla metà campo in su. Difficile dunque vedere l’Egitto perdere nei 90 regolamentari contro un’Australia che fatica terribilmente a produrre gioco se deve fare la partita.

L’Argentina ha troppa qualità, esperienza e cattiveria agonistica per sottovalutare l’impegno o cadere nel trappolone di Capo Verde. Il blocco basso di Capo Verde potrebbe reggere l’urto per una parte del match, ma alla lunga la varietà di soluzioni offensive di Scaloni scardinerà il fortino. Ci aspettiamo una vittoria solida dei campioni in carica in un match da due, tre o quattro gol totali.

A chiudere i sedicesimi di finale sarà la sfida tra Colombia e Ghana. La Colombia ha un ritmo di gioco, un’intensità nel pressing e una qualità individuale sulla trequarti nettamente superiori. La ragnatela difensiva di Queiroz proverà a impantanare il match, ma l’aggressività dei Cafeteros e la loro capacità di sbloccare la partita nei primi tempi – è passata in vantaggio in due delle tre partite della fase a gironi – faranno saltare il bunker ghanese nei novanta minuti regolamentari.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Colombia-Ghana, Mondiali, sabato ore 03:30

Vincenti

  • EGITTO (in Australia-Egitto, Mondiali, venerdì ore 20:00)
  • ARGENTINA (in Argentina-Capo Verde, Mondiali, sabato ore 00:00)
  • COLOMBIA (in Colombia-Ghana, Mondiali, sabato ore 03:30)
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Le proposte MULTIGOL

  • Australia-Egitto MULTIGOL 0-1 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE
  • Argentina-Capo Verde 2-4 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE
  • Colombia-Ghana MULTIGOL 1-3
Comparazione quota totale (Multigol): 4.53 GOLDBET ; 4.23 SPORTBET; 4.53 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + NO GOL in Australia-Egitto, Mondiali, venerdì ore 20:00

 

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