Pronostici Danimarca-Macedonia del Nord: marcatore e tiri in porta

Pronostici Danimarca-Macedonia del Nord: i padroni di casa dopo la delusione al girone vogliono andare al Mondiale. Gli uomini decisivi

La delusione per l’aver perso la qualificazione diretta agli ultimi minuti deve lasciare spazio alla voglia di andare al Mondiale. La Danimarca, in casa, ha ottime possibilità di superare questo primo turno.

Anche perché – così come vi abbiamo raccontato già nel nostro pronostico che potrete trovare qui – i danesi, tra le mura amiche, hanno un cammino quasi perfetto con una sola sconfitta nelle ultime venti gare giocate. Parliamo di una squadra che ha qualità tecniche davvero importanti e che può dire la propria anche al Mondiale, qualora dovesse riuscire ad arrivare. Certamente questa partita ha un padrone. E adesso vi diciamo chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Danimarca-Macedonia del Nord: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore e non possiamo che scegliere il centravanti del Napoli Hojlund. Una stagione enorme con Antonio Conte in panchina, uno dei pochi che ha davvero trascinato gli azzurri in questa annata ricca di infortuni. La squadra danese si affiderà alla sua voglia di imprimere la propria firma pure in questo match, crediamo si farà trovare pronto.

Ci possiamo sicuramente aspettare anche una partita bloccata, con un blocco basso della Macedonia che cercherà di portarla per le lunghe. In questo caso occhio ai tiri dalla distanza: Hujlmand e Eriksen ci potrebbero davvero provare, da loro ci aspettiamo almeno una conclusione nei pali. Occhio, invece, in casa Macedonia – che potrebbe creare qualche grattacapo – a Miovski, un attaccante molto forte che sì, almeno i pali in una situazione, dentro la partita, li dovrebbe trovare.

Ricapitolando, quindi: Hojlund marcatore plus, Hujlmand, Eriksen e Miovski over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,64 volte la posta.