Pronostico Danimarca-Macedonia del Nord: stavolta niente miracolo

Danimarca-Macedonia del Nord è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Niente miracolo, questa volta, per la Macedonia del Nord, che l’ultima volta che si è trovata in una situazione del genere, purtroppo per noi, ha eliminato l’Italia dalla possibilità di andare allo scorso Mondiale. Con la Danimarca ci sono poche possibilità. E adesso vi spieghiamo i motivi.

La delusione per non essersi presi la qualificazione diretta è stata davvero tanta dentro la nazionale padrona di casa. Ma adesso quella è passata e la concentrazione è altissima. Alla Danimarca, in poche parole, basterà riuscire a far continuare quello che è il momento – da 20 partite a questa parte – che attraversa quando gioca davanti al pubblico amico. Parliamo infatti di una squadra che nell’arco di questo lungo periodo ha perso solamente una volta. Inoltre, in attacco, ci sono dei giocatori di indiscussa qualità e di indiscussa continuità: 16 gol nelle 6 partite di qualificazione fanno una media importante, una di quelle che aiutano a spingere questa squadra verso la finale. In tutto questo la Macedonia nel corso degli ultimi anni ha fatto una fatica enorme in trasferta: una squadra che nonostante lo zero a zero sul campo del Belgio (assai fortunoso, visto che i Diavoli Rossi hanno dominato) non riesce a esprimersi senza la spinta del proprio pubblico.

Ma non è solamente questo il fatto: pure le qualità tecniche, tranne un paio di elementi, sono quelle che sono. E la Danimarca, in questo match, dovrebbe riuscire ad avere davvero vita facile.

Come vedere Danimarca-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming

Danimarca-Macedonia del Nord, valida per la semifinale dei playoff dei Mondiali, è in programma giovedì 26 marzo alle 20:45. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Danimarca è quotata 1.28 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece, ha un valore di 1.68 sugli stessi bookmaker.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Danimarca assolutamente vincente. La squadra di casa staccherà il pass per la finale e dovrebbe anche riuscire a non prendere gol in questa partita.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Danimarca-Macedonia del Nord

DANIMARCA (4-2-3-1): K. Schmeichel; R. Kristensen, J. Andersen, A. Christensen, P. Dorgu; M. Hjulmand, P. Hojbjerg; G. Isaksen, V. Froholdt, M. Damsgaard; R. Hojlund.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): S. Dimitrievski; S. Ashkovski, G. Zajkov, D. Velkovski, B. Ilievski; A. Stojchevski, I. Alimi, E. Bardhi, T. Kostadinov; E. Elmas, B. Miovski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0