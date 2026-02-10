Pronostico SudTirol-Monza: undici anni fa l’ultima gioia

SudTirol-Monza è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Una vittoria come quella contro l’Avellino, in rimonta, dimostrando una grandissima forza, non può che dare uno stimolo in più al Monza. Una squadra, quella di Bianco, seconda in classifica ad un solo punto dal Venezia che guida il campionato. Quando i brianzoli scenderanno in campo sapranno già il risultato della capolista e vuoi o non vuoi avranno, sia in un caso o nell’altro, motivazioni maggiori.

La squadra è stata rinforzata nel calciomercato invernale: sono arrivati Hernani – decisivo nelle scorse settimane – e Cutrone, a segno domenica scorsa. Due elementi di categoria superiore che hanno subito regalato quell’impatto che tutti si aspettavano a Monza. Diciamo che quella biancorossa è la rosa migliore del campionato, senza discussioni.

Il SudTirol di Castori è lì, al momento sereno nella graduatoria. E l’ultima vittoria arrivata contro il Monza è datata 2015, quindi undici anni fa. E nonostante in casa, i bolzanini, rimangono comunque una squadra temibile, in questo caso i lombardi sono una spanna sopra. E hanno tutta l’intenzione di continuare a rimanere in alto. O magari pure in vetta, anche se in questo caso la situazione pare possa sfilare al fine settimana, il Venezia (qui il nostro pronostico) dovrebbe riuscire a fare sua la partita.

Come vedere SudTirol-Monza in diretta tv e in streaming

SudTirol-Monza in programma mercoledì alle 19, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monza è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su SportBet. Il segno NO GOL è 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Sulla scia di una vittoria importantissima come quella sull’Avellino, arrivata in rimonta, il Monza conquisterà i tre punti anche in questo match così delicato e che può dare ulteriore slancio alla propria stagione.

Le probabili formazioni di SudTirol-Monza

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaoukabibi, Kofler, Veseli; Molina, Frigerio, Tait, Casiraghi, Davì; Odogwu, Pecorino.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Hernani; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1