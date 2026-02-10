Pronostico Venezia-Modena: la nona sinfonia

Venezia-Modena è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Si sapeva che il Venezia sarebbe venuto fuori, prima o poi. Non solo per quella che è la rosa dei lagunari, importante per la categoria, ma anche per avere in panchina un tecnico che viene chiamato da quelle squadre che vogliono vincere il campionato. Stroppa ci è riuscito già un paio di volte, e anche stavolta con la sua squadra è in testa alla classifica.

Dopo una serie di otto vittorie di fila – un bilancio davvero incredibile per il campionato cadetto – il Venezia in questo turno in mezzo alla settimana ha tutta la voglia e l’intenzione di non sbagliare, di mantenere la testa della classifica almeno fino al prossimo weekend. E non è che il Modena possa riuscire nell’impresa. La squadra di Sottil, che era partita benissimo come tutti noi ricordiamo, è tornata con il passare del tempo nella propria dimensione, vale a dire quella di un ottavo posto a lottare per i playoff. Adesso sono 4 i punti di vantaggio sul nono, quello che non permette di fare nulla, e non è questa di certo la partita dove cercare di fare punti. Il Venezia è di un’altra categoria e sotto l’aspetto fisico e mentale non sembra per nulla pagare lo sforzo enorme che è arrivato fino ad oggi per piazzare questo filotto clamoroso. Insomma, tra tutto il turno infrasettimanale, questa ci pare la partita maggiormente decisa e indirizzata. Poche possibilità, anzi nessuna, che possa finire in maniera diversa da una vittoria interna.

Come vedere Venezia-Modena in diretta tv e in streaming

Venezia-Modena in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Nona vittoria di fila per i padroni di casa e decimo risultato utile consecutivo. Almeno fino alla fine della settimana i lagunari rimarranno in testa alla classifica.

Le probabili formazioni di Venezia-Modena

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Sagrado; Adorante, Lauberbach.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Massolin, Zanimacchia; De Luca, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1