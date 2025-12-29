Pronostico Benin-Senegal: con 3 punti è sicuro il primo posto

Benin-Senegal è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Se la giocherà, il Senegal, in questo ultimo turno del girone, la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Quattro punti in classifica per Mane e compagni (gli stessi del Congo che avrà vita facile), uno in meno per il Benin. Che ha poche possibilità, oggettivamente, di vincere questa partita (unico risultato utile) e andare avanti.

A confermare questa nostra sensazione e che questo nostro pronostico, ci sono anche i precedenti che indicano come per il Benin giocare contro il Senegal sia quasi un tabù. Il motivo è presto detto: l’unica vittoria è arrivata nel 1961, nel primo scontro diretto che c’è stato nella storia, dopo solamente delusioni – molte – e qualche pareggio piazzato qua e là che non ha mai cambiato il corso della storia. La squadra senegalese, poi, la conosciamo tutti. Parliamo di una nazionale che ha in rosa dei calciatori clamorosamente forti, importanti, e in grado di fare in qualsiasi momento quella differenza che serve nel momento in cui la posta in gioco si alza in maniera sensibile. Soprattutto in attacco (non possiamo dimenticare Jackson del Bayern Monaco, ad esempio) la qualità è scintillante. E sono proprio queste le partite nelle quali gli uomini migliori riescono sempre a fare la differenza.

Come vedere Benin-Senegal in diretta tv e streaming

La sfida Benin-Senegal gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 30 dicembre alle ore 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Senegal ovviamente vincente, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima sui precedenti ma non solo, anche per quello che è il valore attuale di queste due nazionali. Insomma, vittoria e primo posto grazie alla differenza reti migliore sulla Tunisia.

Le probabili formazioni di Benin-Senegal

BENIN(4-5-1): Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tidjani, Roche; D’Almeida, Dodo, Imourane, Tosin, Olaitan; Mounie.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye, I. Ndiaye; I. Sarr, Mane, Jackson.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2