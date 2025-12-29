Pronostico Botswana-Congo: da otto partite succede questo

Botswana-Congo è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il calendario del gruppo D di questa Coppa d’Africa aiuta decisamente il Congo: quattro punti conquistati fino al momento e adesso contro il Botswana (che non vince una partita dallo scorso 25 marzo) arriverà il timbro sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Di dubbi, in questo match, non ce ne possono essere.

Sono otto i risultati utili di fila della formazione che gioca “fuori casa”. Un cammino quasi netto, una situazione che permette a tutti di essere sereni. Non è il momento di chissà quale scossone in Marocco, dove si sta giocando questa manifestazione: alla fine, vuoi o non vuoi, ci sono quelle squadre forti che riescono a prendersi tutto, o almeno quello che è giusto. E il Botswana non è tra queste squadre.

Zero gol fatti e quattro subiti – tra le altre cose – mettono in evidenza quelle che sono le poche qualità tecniche di una nazionale che ha già fatto tanto per essere presente e che non può in nessun modo pensare di andare oltre, essendo già ufficialmente eliminata. Quindi per il Congo sarà festa, ovviamente.

Come vedere Botswana-Congo in diretta tv e streaming

La sfida Botswana-Congo gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 30 dicembre alle ore 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria del Congo è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.38su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Il pronostico

Congo non fa rima con “combo” ma ci va vicina. In questo match si può serenamente pensare di andare di “doppia” con una vittoria “ospite” aggiunta alla seria possibilità di vedere una sola squadra a segno. Il passaggio del turno è davvero in cassaforte.

Le probabili formazioni di Botswana-Congo

BOTSWANA (4-2-3-1): Phoko; Velaphi, Gaolaolwe, Dithhokwe, Johson; Ditsele, Mouhtsiwa; Ratshukudku, Orebonye, Seakanyeng; Kebatho.

CONGO (4-1-4-1): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Moutoussamy; Bongonda, Mukau, Sadiki, Elia; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3