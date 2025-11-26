Pronostici Champions League: gli ammoniti del 26 novembre

Pronostici Champions League: match caldi che mettono in palio dei punti pesantissimi. Ecco le scelte per i possibili ammoniti

Se in questo articolo vi abbiamo parlato dei possibili marcatori della serata (trovate tutto qui) adesso vi parliamo di quegli uomini che, in base alle partite e ai numeri che hanno fino al momento accompagnato la loro stagione, possono finire serenamente sul taccuino dei cattivi.

Ovviamente le scelte le facciamo anche in base a quelli che sono i ruoli e agli avversari che questi uomini devono andare ad affrontare nel corso della serata. E ora, tralasciando andare la presentazione, andiamo a vedere insieme quali sono questi calciatori.

Pronostici Champions League, le scelte sugli ammoniti

Uno dei match più complicati lo dovrà sicuramente affrontare il Tottenham che va a giocare sul campo del Psg campione d’Europa. Contro Barcola, uno degli elementi più in forma della truppa di Luis Enrique, ci sarà Pedro Porro. Il terzino destro degli inglesi in 4 presenze in Champions è stato ammonito una volta mentre due sono stati i gialli beccati in campionato in 12 apparizioni.

Onyedika, nigeriano del Club Brugge, è un altro dei nostri uomini. Due presenze e un giallo in Champions League, tre ammonizioni in 11 presenze in campionato. Un uomo quindi abituato a dare qualcosa in più durante le partite e quel qualcosa in più, molto spesso, lo porta anche a fare delle scelte sbagliate che si trasformano in cartellini.

In Grecia contro l’Olympiacos, il Real Madrid di Xabi Alonso deve ribaltare alcune statistiche negative della sua squadra quando va a giocare da quelle parti. E lo deve fare per forza, anche per scacciare la pressione che si sta accumulando in Spagna per via di alcune prestazioni che non vengono considerate all’altezza. Un uomo che alza sempre il livello delle proprie prestazioni e che bada davvero poco al sodo è Camavinga. Lo scorso anno di gialli ne ha presi parecchi, in questa stagione invece è ancora fermo a zero. Ma sembra la serata giusta per riuscire a “rompere” questo incantesimo.

Quindi: Pedro Porro ammonito plus, Onyedika ammonito plus e Camavinga ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 41,42 volte la posta.