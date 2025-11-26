Pronostici Champions League: i marcatori del 26 novembre

Pronostici Champions League, ecco i marcatori delle partite in programma il 26 novembre. La nostra tripla per gli uomini decisivi

Si chiude oggi, mercoledì 26 novembre, il quinto turno di Champions League. Ci sono delle partite interessanti e altre che invece sembrano indirizzate visti i valori che scenderanno in campo.

Di certo in ogni squadra ci sono degli uomini che si possono rivelare decisivi, uomini che possono fare la differenza in qualsiasi momento. E poi ci sono anche delle storie che ci possono aiutare sicuramente nelle nostre scelte. Quindi, insieme, andiamo a vedere quelli che sono i giocatori che nel corso di questi 90 minuti potrebbero trovare la via del gol.

Pronostici marcatori Champions League: le scelte

Il Liverpool, contro il Psv, è assolutamente costretto a vincere anche per via di quelli che sono i risultati che la squadra di Slot ha piazzato nelle ultime settimane soprattutto in campionato, molto deludente. Dentro i Reds c’è un uomo che ha giocato nel Psv e che ha fatto grandi cose in Olanda, Gakpo. Adesso in Inghilterra giocherà come al solito largo a sinistra. Segna e non esulta, un classico del calcio.

Ieri ha parlato in conferenza stampa tessendo le lodi a Raffaele Palladino: Gianluca Scamacca sarà il titolare dell’attacco dell’Atalanta nel match di Francoforte. A Napoli gli sono bastati pochi minuti per trovare la via della rete. In Germania, contro una squadra che concede troppo, potrebbe trovare la sua seconda rete in pochi giorni.

Chiudiamo la tripla della serata con Barcola del Psg, l’uomo che si potrebbe rivelare decisivo contro il Tottenham. Molte assenze, come al solito per Luis Enrique, ma il francese c’è sempre e ha trovato nel corso di questa prima parte di stagione anche una enorme concretezza. Non possiamo che affidarci a lui in questo match che i parigini possono, senza dubbi, serenamente portare a casa.

Quindi, ricapitolando: Gakpo marcatore plus, Scamacca marcatore plus e Barcola marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 13,82 volte la posta.