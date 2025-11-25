Pronostici Champions League: i marcatori del 25 novembre

Pronostici Champions League: torna la massima competizione europea ed ecco le nostre scelte sui possibili marcatori. Gli uomini decisivi

Nove partite in programma in questo martedì di Champions League. Nove partite che possono anche essere decisive, almeno alcune, e che possono cambiare le sorti di alcuni club.

Ci sono delle squadre che devono vincere per forza anche per togliersi di dosso la delusione di risultati negativi arrivati in campionato. Altre che invece sono nettamente superiori e quindi partono con tutti i favori del pronostico. E noi in base alle probabili formazioni che scenderanno in campo abbiamo scelto degli uomini che possono essere decisivi. Andiamo quindi a vedere insieme chi sono.

Pronostici marcatori Champions League: le scelte

Partiamo da una certezza assoluta che è Haaland. Il suo Manchester City che ospita il Bayer Leverkusen non solo deve vincere ma deve anche dimenticare la sconfitta contro il Newcastle arrivata in Premier League. Una gara che gli inglesi dovrebbero riuscire a portare a casa senza problemi con la solita rete del loro bomber norvegese.

La difesa del Villarreal non è granitica: sei gol presi in 4 partite – e solamente due fatti – relegano al 32esimo posto in classifica gli spagnoli che vanno a giocare a Dortmund. Una squadra, quella tedesca, che quando vede formazioni spagnole si esalta. Numeri da capogiro (qui il pronostico del match) con un giocatore su tutti, Guirassy, che segna sempre contro formazioni che arrivano da quella nazione. Si dovrebbe ripetere anche nella serata di martedì.

Nel Napoli che ospita il Qarabag c’è Hojlund che dovrebbe trovare la rete. In Champions è già stato decisivo e contro l’Atalanta si è messo al servizio dei compagni servendo dei palloni importanti. Adesso tocca a lui, comunque, riuscire a segnare e regalare agli azzurri una vittoria importante che potrebbe tranquillizzare il cammino nella massima competizione europea.

Quindi: Haaland marcatore plus, Guirassy marcatore plus e Hojlund marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 5,20 volte la posta.