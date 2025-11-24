Pronostico Borussia Dortmund-Villarreal: c’è una doppia prima volta

Borussia Dortmund-Villarreal è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante nel corso della sua storia il Borussia Dortmund abbia incontrato per 44 volte formazioni tedesche, quello contro il Villarreal sarà il primo incrocio assoluto. Un inedito, insomma, per i gialloneri di Germania, così come il Sottomarino Giallo di Marcelino.

Il Borussia ha bisogno di almeno due gol per raggiungere un traguardo davvero importante, vale a dire toccare 350 gol in Champions League. E, siccome negli ultimi dieci incontri giocate contro formazioni spagnoli, di reti ne sono arrivate 43, allora è evidente che siamo decisamente nella media. E anche oltre. Inoltre, il Dortmund, ha perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe in Champions League e Guirassy ha segnato dieci gol nelle sue ultime otto presenze in casa in Champions.

Il Villarreal non ha vinto nelle ultime sette partite della Champions League, quindi si capisce che, forse, non è una squadra decisamente pronta ad affrontare questo tipo di partite. E vedendo il ruolino dei gialloneri di Germania, la trasferta si profila davvero difficile, complicata. Oseremmo dire proibitiva.

