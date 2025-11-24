Pronostico Borussia Dortmund-Villarreal: c’è una doppia prima volta

Borussia Dortmund-Villarreal è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nonostante nel corso della sua storia il Borussia Dortmund abbia incontrato per 44 volte formazioni tedesche, quello contro il Villarreal sarà il primo incrocio assoluto. Un inedito, insomma, per i gialloneri di Germania, così come il Sottomarino Giallo di Marcelino.
Il Borussia ha bisogno di almeno due gol per raggiungere un traguardo davvero importante, vale a dire toccare 350 gol in Champions League. E, siccome negli ultimi dieci incontri giocate contro formazioni spagnoli, di reti ne sono arrivate 43, allora è evidente che siamo decisamente nella media. E anche oltre. Inoltre, il Dortmund, ha perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe in Champions League e Guirassy ha segnato dieci gol nelle sue ultime otto presenze in casa in Champions.
Il Villarreal non ha vinto nelle ultime sette partite della Champions League, quindi si capisce che, forse, non è una squadra decisamente pronta ad affrontare questo tipo di partite. E vedendo il ruolino dei gialloneri di Germania, la trasferta si profila davvero difficile, complicata. Oseremmo dire proibitiva.
Come vedere Borussia Dortmund-Villarreal in diretta tv e in streaming
La sfida Borussia Dortmund-Villarreal è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Doppia prima volta: primo incrocio e prima vittoria del Borussia Dortmund contro il Villarreal dentro un match con almeno tre reti complessive. E i tedeschi raggiungeranno anche il traguardo del quale vi abbiamo parlato prima.
Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Villarreal
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Beier; Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy.
VILLARREAL (4-4-2): Junior; Alfonso, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Partey, Comesana, Buchanan; Oluwaseyi, Moreno.