Pronostici Torino-Como: marcatori e tiri in porta

Pronostici Torino-Como: la giornata di Serie A si chiude lunedì con due posticipi. Ecco le nostre scelte per la sfida in Piemonte

Si chiude lunedì la giornata di Serie A con due posticipi. Uno vede di fronte Torino e Como due squadre che stanno oggettivamente bene e che potrebbero anche regalare un buono spettacolo.

Una sfida, questa, che abbiamo pronosticato così, e in questo articolo, invece, andiamo a vedere chi secondo i numeri, lo stato di forma, e tutto quello che c’è accessorio dentro un match di pallone, potrebbe essere decisivo nell’arco dei 90minuti. Insomma, andiamo a vedere insieme chi sono i possibili marcatori e i tiratori in porta.

Pronostici Torino-Como, le scelte

Nel Como lo sappiamo tutti c’è Nico Paz: un giocatore che può decidere il match con una giocata. Anche da fermo. Insomma, un elemento che quasi sicuramente alla fine di questa annata lascerà la Lombardia per trasferirsi in un altro club. Per noi potrebbe essere quell’uomo in grado non solo di segnare, ma anche di servire un assist. Quindi la nostra prima scelta è fatta.

Rimanendo in casa lariana, davanti c’è ballottaggio Morata-Douvikas. In ogni caso, uno dei due – e sfruttiamo anche la possibilità di giocare il sostituto – dovrebbe trovare un tiro in porta. Noi scegliamo Morata inizialmente perché appare in vantaggio e lo pronostichiamo con over 1,5 tiri in porta. Lo spagnolo non ha ancora segnato in campionato ma secondo i numeri dovrebbe avere, almeno, tre gol, o quasi.

Quattordici tiri totali in 11 presenze, Casadei è uno che ha i tempi di inserimento giusti in casa Torino. Sia da lui che da Adams (che giocherà dal primo minuto) ci aspettiamo almeno una conclusione nello specchio. Il Torino sta bene, è in forma, e a differenza di quanto successo spesso negli anni passati ha pure cambiato il proprio atteggiamento in campo, cercando sempre di attaccare per portare a casa la vittoria.

Quindi, andando a ricapitolare: Nico Paz assist o sostituto o marcatore plus, Morata over 1,5 tiri in porta plus, Adams e Casadei over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 25,48 volte la posta.