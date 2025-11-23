Pronostico Torino-Como: salta il fattore campo

Torino-Como è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Negli ultimi tre incroci tra queste due formazioni il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Stavolta però, nonostante il Torino stia attraversando un ottimo momento di forma – con sette risultati utili di fila – dovrebbe saltare.

Il Como di Fabregas è una squadra che non perde in campionato dal 30 agosto, dalla seconda giornata contro il Bologna. Una partita, quella, indirizzata fin da subito e ci sta, un passo falso dentro un’intera stagione. Ma poi solo sorrisi per i lombardi che sì, sono una delle formazioni che ha sicuramente fatto meglio in questo avvio di stagione e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Sappiamo ormai qual è la voglia del club: prendere dei giocatori giovani e molto forti sotto l’aspetto tecnico e darli ad un tecnico in grado di farli crescere. E questo sta succedendo.

Baroni, dal proprio canto, dopo aver salvato la sua panchina (sembrava ad un passo dall’esonero) ha piazzato una serie di risultati utili che gli hanno permesso di essere ancora in sella. Difficile per il Como ovviamente fare il colpaccio in trasferta, ma almeno una rete questa squadra dovrebbe riuscire a segnarla. Così come il Torino. Quindi ovvio che il nostro pronostico spinga verso una sola direzione. Andiamo a vedere quale sotto.

Il pronostico

La X è assai probabile dentro una gara nella quale entrambe dovrebbero trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Torino-Como

TORINO(3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Kuhn; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1