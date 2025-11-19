Pronostici Champions League femminile: la multipla del 20 novembre

Pronostici Champions League femminile, ecco la multipla per le partite in programma giovedì 20 novembre. Le nostre scelte

In Champions League femminile si gioca la quarta giornata – sulle sei – della prima fase. E molte squadre hanno già fatto capire di essere molto avanti rispetto alle altre, sotto tutti gli aspetti, e sono quindi alla ricerca di ulteriori punti per mettere in cassaforte il discorso qualificazione.

Sono quattro le partite in programma nella serata di giovedì 20 novembre. Partite assai interessanti che possono anche regalarci delle soddisfazioni. Quindi, adesso, andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere nelle gare in questione.

Pronostici Champions League femminile, ecco la multipla

Partiamo dalla Roma (qui il pronostico sulla partita) che ha una sola possibilità di sperare ancora in una qualificazione, quella di vincere. Nonostante gli zero punti conquistati fino al momento dalle giallorosse, ci sono ottime possibilità di una vittoria esterna, anche ben quotata. Nel pomeriggio, invece, toccherà all’Atletico Madrid andare a giocare sul campo del Twente. Due squadre che segnano tanto e che subiscono altrettanto. Ecco che l’over 2,5 ci pare un pronostico quasi assicurato per questo match.

Tra Chelsea e Barcellona sarà partita vera, verissima. E si gioca, inoltre, a Stamford Bridge. Ma nonostante questo le catalane hanno una qualità diversa e degli obiettivi diversi e, appena il livello si alza un poco, dimostrano di fare praticamente un altro tipo di sport. Quindi vittoria esterna. Infine, tra Psg e Bayern Monaco, dovremmo vedere almeno un gol per squadra. Parliamo di una gara equilibrata tra due squadre che fanno delle mentalità offensiva la loro arma migliore.

Quindi, andando a ricapitolare, vi diciamo che su GoldBet la quota totale delle partite che vedete sotto è di 6,61 volte la posta.

Chelsea-Barcellona 2

Leuven-Roma 2

Twente-Atletico Madrid Over 2,5

Psg-Bayern Monaco GOL