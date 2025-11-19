Pronostico Leuven-Roma, Champions League femminile: rimane tutto aperto

Leuven-Roma è una partita della quarta giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Tre sconfitte di fila (l’ultima inaspettata contro il Valerenga in casa) hanno molto complicato il cammino della Roma in questa Champions League. Quella di giovedì sera contro il Leuven è una gara da dentro o fuori. Le giallorosse di Rossettini non possono sbagliare.

Una vittoria permetterebbe (anche se rimane assai difficile) di pensare anche ad un passaggio del turno. Con sei punti infatti (mancherebbero altre due partite ma una contro il Chelsea è un’impresa difficile da fare) potrebbe esserci anche la possibilità di non rientrare tra le ultime quattro della classifica finale e quindi accedere allo spareggio. Quindi dentro o fuori, come detto, quindi una mezza possibilità che una vittoria in trasferta possa regalare speranze.

La Roma è oggettivamente più forte de Leuven, formazione belga che, però, è già riuscita a mettere in cassaforte quattro punti anche se ha avuto un cammino semplice. E la Roma vista nel derby (che recupererà, inoltre, anche Heatley in difesa) è una squadra che può vincere in trasferta. Si può fare, in poche parole.

Come vedere Leuven-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Leuven-Roma è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria della Roma è quotata 1.70 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL ha il valore di 1.53 sempre negli stessi bookmaker.

Il pronostico

Vittoria della Roma che conquisterà i primi tre punti in questa manifestazione e che terrà così vive le poche speranze, comunque, di prendersi una qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni di Leuven-Roma

LEUVEN (4-3-3): Seynaheve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everates; Kuijpers, Biesmans, Bosteels; Reynders, Pustzai, Dekker.

ROMA (4-1-4-1): Baldi; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Di Guglielmo; Rieke; Viens, Giugliano, Greggi, Pilgrim; Corelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3