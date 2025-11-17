Pronostici Olanda-Lituania: doppia ammoniti a quota 18

Pronostici Olanda-Lituania, nell’ultima gara del girone i padroni di casa cercano il pass per il Mondiale. Ecco la nostra doppia ammoniti

Olanda-Lituania, valida per l’ultima giornata di qualificazioni ai prossimi Mondiali, è una partita scritta, decisa. I padroni di casa che sono quasi sicuri del posto – anche in caso di sconfitta verrebbero premiati dalla differenza reti – vogliono comunque vincere. E l’impegno è davvero agevole.

La Lituania invece (a proposito, qui ci sono i nostri pronostici per marcatore e tiri in porta) da chiedere non ha più nulla. Una squadra, quella ospite, che è ultima nel raggruppamento e che rimarrà ultima anche dopo questa giornata. In un match del genere, quindi, è comunque complicato andare a pescare degli uomini che possano finire sul taccuino dei cattivi del direttore di gara.

Pronostici Olanda-Lituania, i due ammoniti

Evidente che per questa partita dobbiamo scegliere due calciatori ospiti. Quasi impossibile che l’Olanda – nettamente superiore e che dominerà la partita – possa ricevere un cartellino giallo. Certo, tutto dentro un match potrebbe succedere ma non è questo, oggettivamente, il caso.

Uno dei maggiori indiziati, guardando i numeri che lo accompagnano, è il difensore centrale Armalas. Nelle ultime otto partite giocate, tra club e nazionale, ha preso 2 ammonizioni. Un numero elevato. Se poi mettiamo in conto che se la dovrà vedere con dei calciatori sicuramente importanti e che hanno intanto un passo diverso, la situazione è di semplice lettura. Sì, lui è uno di quelli che il giallo se lo potrebbero beccare in qualsiasi momento. L’altro uomo, invece, è Sirvys: non tanto per i numeri (un solo giallo in stagione) ma per il fatto che giocando a destra se la dovrà vedere con Gakpo, uno dei più pericolosi tra le fila dei padroni di casa.

Quindi: Armalas ammonito plus e Sirvys ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 17,22 volte la posta. Entrambi superano, in singola, il quattro volte la posta e si potrebbe pure tentare in questo modo.