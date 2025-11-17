Pronostici Olanda-Lituania: marcatore e tiri in porta

Pronostici Olanda-Lituania: i padroni di casa certi di una qualificazione per via della differenza reti. Ma vogliono chiudere con una vittoria

Contro l’ultima in classifica – solamente tre punti conquistati fino al momento – l’Olanda è sicura della qualificazione anche per via di una migliore differenza reti rispetto alla Polonia.

Ma evidente che la squadra di Koeman voglia andare al Mondiale da prima e unica solitaria nel girone. E quindi, nella serata di lunedì, i tre punti sono assicurati. E magari con diversi gol, visto che sono molti i calciatori che vorrebbero entrare nel tabellino dei marcatori. Quindi, andando a vedere i numeri che hanno accompagnato questa nazionale fino al momento, crediamo che gli uomini che abbiamo scelto sotto possano essere quelli decisivi.

Pronostici Olanda-Lituania, le nostre scelte

Non è più giovanissimo ma rimane un giocatore decisivo. Depay nonostante negli ultimi anni sia andato a giocare dall’altra parte del Mondo, rimane l’uomo più importante di un Olanda che vuole affidarsi ancora a lui. L’attaccante è quasi sempre andato a segno in queste qualificazioni al Mondiale e anche nell’ultimo match giocato ha timbrato il cartellino. Lo dovrebbe fare anche in quest’ultima gara di qualificazioni.

Questione tiri in porta, invece: almeno due conclusioni dentro i pali, vista la posizione che occupa in questa squadra (alle spalle, appunto, dell’unico terminale offensivo) è preventivabile per Reijnders: l’ex Milan, adesso al Manchester City, ha qualità tecniche importanti e tempi giusti nell’andare a inserirsi nell’area di rigore avversaria. Qualità che lo rendono senza dubbio un giocatore decisivo. Occhio, infine, anche a Gakpo che, nella stagione per il momento molto deludente del Liverpool, è uno dei giocatori che hanno reso meglio o, per meglio dire, che hanno fatto meno peggio degli altri. Infine, per dare un senso alle nostre scelte – e anche alla quota – ci potrebbe pure scappare una conclusione dentro i pali (ha segnato nell’ultima gara giocato dallo United) di de Ligt che, come sempre, andrà a saltare dentro l’area di rigore avversaria nelle situazioni da fermo.

Quindi: Depay marcatore plus, over 1,5 tiri in porta plus Reijnders e Gakpo, over 0,5 tiri in porta plus de Ligt, su GoldBet hanno un valore di 15,82 volte la posta.