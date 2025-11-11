Pronostico Camerun-Congo: non succede da 12 anni

Camerun-Congo è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca giovedì alle 20:00. Formazioni e pronostico

No, quello che ha giocato queste qualificazioni Mondiali e quello che si appresta a vivere questa semifinale, non è il miglior Camerun della storia. Una squadra che ha chiuso seconda nel proprio girone ed è costretta ai playoff per cercare di prendersi un’ulteriore possibilità per staccare il pass.

Certo, la storia tra queste due nazionali ci dice e ci rimanda indietro una sola cosa: c’è una squadra decisamente più forte, con dei calciatori che sono anche abituati visto che giocano in club importanti a giocare un certo tipo di partite e ce n’è un’altra che questo fattore, il Congo ovviamente, lo potrebbe sfruttare un poco di meno. E poi ci sono i precedenti che sottolineano un ulteriore aspetto che in un match da dentro o fuori è da tenere in assoluta considerazione. Nel corso degli anni una sola volta – negli ultimi 20 anni – il Congo è riuscito a battere il Camerun. Era il 2013 e parliamo di un match di qualificazione alla Coppa d’Africa. Per il resto sono arrivate solamente affermazioni di una squadra che sulla carta è più forte e che, vuoi o non vuoi, nella serata di giovedì metterà in campo tutta quella esperienza che nel corso degli anni è riuscita a conquistare.

Non crediamo che ci possano essere dei ribaltoni nonostante una quota davvero altissima per la vittoria del Camerun. La finale (qui il pronostico dell’altro match) ci pare sicura.

Come vedere Camerun-Congo in diretta tv e in streaming

La sfida Camerun-Congo è in programma giovedì alle 20:00. Il match in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria del Camerun è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e 2.30 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

Non bello ma vincente. Il Camerun dovrebbe riuscire a prendersi la finale di questi playoff e giocarsi tutto nell’ultimo atto. Gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Camerun-Congo

CAMERUN (4-4-2): Onana; Tchatchoua, Castelletto, Nouhou, Nagida; Avom, Baleba, Anguissa; Mbeumo, Etta Yong, N’Kodou.

CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Mukau, Tuanzebe; Moutossouamy, Kayembe, Masuaku; Elia, Bongonda, Essende.



POSSIBILE RISULTATO: 1-0