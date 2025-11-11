Pronostico Nigeria-Gabon: la qualità decide la gara

Nigeria-Gabon è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca giovedì alle 17:00. Formazioni e pronostico

La qualificazione al prossimo Mondiale, la Nigeria, se la dovrà sudare fino all’ultimo. Dopo il secondo posto nel proprio raggruppamento, adesso una delle nazionali più importanti del continente africano sarà impegnata nella seconda fase: una semifinale a gara secca – contro il Gabon – e poi, chi vince, si va a giocare la finale per staccare il passo per quello che sarà poi l’ultimo spareggio.

Si gioca a campo neutro e questo potrebbe essere un fattore. Il motivo è presto spiegato: nei cinque precedenti che la storia ci ha regalato tra queste due squadre, solamente una volta ha vinto il Gabon e giocava in casa. Evidente, e lo sappiamo tutti, che tra queste due nazionali esista un divario tecnico importante che si sarebbe potuto assottigliare qualora il Gabon avesse avuto la spinta del proprio pubblico. Ma questa non ci sarà, e la Nigeria vuole andare avanti.

Tornando ai cinque precedenti che vi abbiamo detto prima, la squadra che parte favorita in tre occasioni non ha nemmeno subito reti contro questa formazione. Un altro segnale, questo, da tenere in considerazione per questa partita. Quindi, il pronostico, pende tutto da una parte. E andiamo a vedere sotto come secondo noi potrebbe andare a finire.

Come vedere Nigeria-Gabon in diretta tv e in streaming

La sfida Nigeria-Gabon è in programma giovedì alle 17:00. Il match in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Il pronostico

Nigeria vincente, dentro un match molto tattico, complicato, e da meno di tre reti complessive. Osimhen e compagni si prenderanno la finale di questo turno di qualificazioni per cercare di andare poi all’ultimo spareggio per il Mondiale.

Le probabili formazioni di Nigeria-Gabon

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Simon, Ndidi, Lookman; Osimhen, Iwobi, Arokodare.

GABON (4-3-3): Mbaba; Averlant, Ecuele Manga, Onfia, M’Bemba; Lemina, Kanga, Ndong; Obiang, Aubameyang, Bouanga.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0