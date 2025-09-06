Pronostico Bielorussia-Scozia: la prima vittoria è assicurata

Bielorussia-Scozia è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio esterno sul campo della Danimarca è stato sicuramente un buon risultato per la Scozia. Che anche per via dello scontro diretto in Grecia – qui il nostro pronostico per questo match – deve assolutamente vincere per tenere vive o cercare di farlo le speranza qualificazione. Sì, parliamo di un raggruppamento di sole quattro squadre, quindi non c’è il tempo per pensare ad altre cose.

Evidente che la Scozia sia cresciuto molto nel corso degli ultimi anni per un semplice motivo: ha in rosa dei calciatori che nei club sono titolari e che vincono, anche scudetti. McTominay, ad esempio, lo ha vinto al Napoli ma non solo, c’è anche Gilmour in rosa. Quindi parliamo di gente seria, di uomini che possono giocare in qualunque club, di persone che anche nei momenti di difficoltà che ci sono durante i 90minuti sanno benissimo come comportarsi.

Bielorussia troppo debole per creare dei problemi. La squadra padrona di casa – che ha preso cinque gol dalla Grecia – non riuscirà in nessun modo a dare fastidio alla Scozia. Il segno 2, quindi, è sicuro.

Come vedere Bielorussia-Scozia in diretta tv e in streaming

La sfida Bielorussia-Scozia è in programma lunedì 8 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Scozia vincente e quindi in corsa per il Mondiale. Sperando ovviamente arrivino delle notizie positive dall’altro campo di questo girone. Ma in ogni caso, i tre punti, non sono e non saranno mai in discussione.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Scozia

BIERLORUSSIA (4-4-2): Pavlyuchenko; Pigas, Martynovich, Zabelin, Pechenin; Gromyko, Korzun, Yablonskiy, Kovalev; Melnichenho, Ebong.

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McGinn, McTominay; Christie, Adams, Ferguson; Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2