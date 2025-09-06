Pronostico Grecia-Danimarca: certezza assoluta a quota 2

Grecia-Danimarca è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tutto semplice per la Grecia contro la Bielorussia. Mentre la Danimarca, nella prima sfida di qualificazione al prossimo Mondiale, ha pareggiato in casa contro la Scozia. Si sapeva che sarebbe stato difficile, e lo zero a zero è la dimostrazione del fatto che parliamo di due squadre che si contenderanno, insieme agli ellenici, il primo posto nel girone.

Viene da quattro vittorie di fila la Grecia. Una nazionale in forma, una nazionale che segna tanto e che subisce relativamente poco. E che per questo parte leggermente avanti nel nostro pronostico. In generale, quella ellenica, è una squadra in continua crescita che riesce anche a giocare partite di un certo livello senza nessun timore reverenziale. Insomma, molto temibile, soprattutto in casa, spinta da un pubblico che come sappiamo è sempre molto caldo. Troppo caldo per tutti.

Sono datati i confronti tra queste due formazioni, niente che possa lasciare un avviso di qualcosa. Ma noi crediamo fortemente che questa sfida, oltre alla possibile vittoria dei padroni di casa, possa regalare senza dubbio una certezza assoluta. Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo quale.

Come vedere Grecia-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida Grecia-Danimarca è in programma lunedì 8 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

La vittoria della Grecia è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.08 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Come detto prima ci pare assai più probabile possa venire fuori una vittoria della Grecia. Sì, è complicata, ma in casa gli ellenici sono di un altro livello. Comunque, la certezza è che la Danimarca, dopo lo zero a zero al debutto, troverà sicuramente la via della rete. Quindi sarà una sfida da GOL. Con una quota di quasi due volte la posta.

Le probabili formazioni di Grecia-Danimarca

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zaferisi; Karetskas, Basaketas, Tzolis; Pavlidis.

DANIMARCA (4-4-1-1): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Mahele; Dreyer, Hojbjerg, Hjlumand, Damsgaard; Dolberg; Biereth.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1