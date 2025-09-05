Pronostici Serie C: la multipla di domenica 7 settembre

Pronostici Serie C: ecco la multipla di domenica 7 settembre della terza serie italiana. Con tutti i campionati fermi si scende in campo nelle serie minori

Come ogni anno, dopo aver assaporato il dolce gusto del ritorno del campionato, ci si ferma per la sosta delle nazionali. E come ogni anno ad attirare le attenzioni di tutti nel corso di questi giorni sono i campionati minori. In questo caso quello di Serie C.

Si gioca la terza giornata in terza serie e se in questo articolo vi abbiamo fatto la nostra proposta per quanto riguarda i match in programma sabato 6 settembre, in quello che state leggendo si parla degli appuntamenti che sono fissati nella giornata di domenica. Ci sono da fare sempre delle scelte e noi le abbiamo fatte per voi. Ecco, insomma, i nostri pronostici.

Pronostici Serie C: le scelte per il 7 settembre

Nel Girone A è subito scontro al vertice tra Vicenza e Arzignano. Quattro punti per i padroni di casa, punteggio pieno per gli ospiti. Ma il Vicenza fino al momento non ha preso gol. C’è odore di vittoria e di sorpasso. In casa contro Dolomiti Bellunesi, anche il Lecco dovrebbe fare punti. Un match che sorride alla squadra che gioca tra le mura amiche.

Zero gol fatti e quattro subiti dal Pontedera dopo le prime due giornate. E adesso trasferta sul campo del Pineto che invece di punti ne ha quattro e che sogna una vittoria importante, ci può stare. Ravenna-Bra, invece, è quella gara che vedendo i numeri che sono venti fuori in questo avvio di stagione, potrebbe regalare almeno una rete per squadra.

Nel derby calabrese tra Crotone e Cosenza sono i pitagorici i favoriti: a Cosenza nel corso dell’estate ci sono stati molti problemi – alcuni non risolti – e invece in casa Crotone si sogna il salto di categoria. Quindi la vittoria ci sta, eccome. Sette gol subiti in due partite per l’Altamura: difesa alquanto ballerina. E contro la Cavese ci aspettiamo una gara da almeno tre reti complessive.

Ecco, quindi, il nostro riepilogo

Vicenza-Arzignano 1

Lecco-Dolomiti Bellunesi 1X

Pineto-Pontedera 1

Ravenna-Bra GOL

Crotone-Cosenza 1

Altamura-Cavese OVER 2,5