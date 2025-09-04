Pronostici Serie C: la multipla di sabato 6 settembre

Pronostici Serie C, con i campionati più importanti in Europa fermi subito per gli impegni delle nazionali, si gioca nella terza serie italiana. Ecco la multipla di sabato 6 settembre

La Serie C sarà la vera protagonista di questo fine settimana, almeno in Italia. Sì, perché con i massimi campionati fermi per via degli impegni delle nazionali, si gioca solamente in terza serie.

E, nella giornata di sabato, sono in programma quindici partite, cinque per ogni raggruppamento. Il resto poi verrà spalmato negli altri due giorni. Le prime due partite sono già in archivio e qualcuno ha mandato già dei segnali alle altre. Sì, ci cono delle formazioni che vogliono vincere il campionato mentre ce ne stanno altre che vorrebbero almeno salvarsi in maniera tranquilla.

Pronostici Serie C: la multipla del 6 settembre

Cinque partite per girone quindi nella giornata di sabato. E nel Gruppo A, Brescia-Pro Vercelli, è quella che dà maggiore garanzie per quanto riguarda il GOL. I padroni di casa hanno iniziato con una sconfitta e una vittoria, gli ospiti invece sono in testa con sei punti e vogliono rimanere lì. Entrambe andranno a segno. Buone possibilità invece per l’Alcione Milano di fare punti contro il Lumezzane.

Gruppo B, quindi: Arezzo in testa a punteggio pieno e contro la Vis Pesaro dovrebbe arrivare un’altra vittoria per questa formazione. Carpi-Campobasso invece, visto che gli ospiti hanno preso 4 gol in due partite – e ne hanno fatti anche 4 – potrebbe essere il match da almeno tre reti complessive.

Infine chiudiamo il quadro con il Girone C: il Catania ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere, dopo averlo fatto in entrambe le partite, in casa contro il Monopoli. Siciliani anche favoriti per la vittoria del campionato. Il Giugliano, contro il Foggia in casa, può dare una sterzata alla propria classifica. Ma non ci fidiamo del tutto, quindi doppia in questo caso.

PRONOSTICI SERIE C

Brescia-Pro Vercelli GOL

Alcione Milano-Lumezzane 1X

Arezza-Vis Pesaro 1

Carpi-Campobasso OVER 2,5

Catania-Monopoli 1

Giugliano-Foggia 1X