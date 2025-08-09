I pronostici di sabato 9 agosto: Brasileirao, Scottish Premier, Championship e altri campionati

I pronostici di sabato 9 agosto, ci sono partite di Brasileirao, Scottish Premier, Championship e altri campionati

Oltre al campionato di Championship, di cui abbiamo già scritto a parte, ha preso il via anche il campionato di Eredivisie. Oggi tocca a Feyenoord e PSV, due delle squadre che insieme all’Ajax sono tradizionalmente favorite per il titolo, in particolare la seconda che l’anno scorso il campionato lo ha vinto grazie al clamoroso tracollo dei Lancieri nelle ultime giornate. Un trionfo inaspettato, ovviamente, e quindi ancora più bello.

Vittorie interne alla portata per Bodo Glimt, Salisburgo e Flamengo. In casa, la squadra rossonera, è davvero un rullo compressore oltre al fatto che è una difesa quasi imperforabile con solamente 7 gol subiti in tutto il campionato. Il Flamengo ha un vero e proprio squadrone per il campionato e il Mirassol, nonostante adesso sia in alto, non ha le qualità, soprattutto davanti, per pensare di bucare una retroguardia assai tosta, che abbina tattica perfetta ad una forza fisica importante e che ha anche la cattiveria giusta per non far passare nessuno o quasi. Insomma, lo sappiamo bene, i campionati poi li vince chi prende meno gol.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Feyenoord-NAC Breda, Rangers-Dundee e Slavia Praga-Teplice. Almeno un gol per squadra altamente probabile in NEC-Excelsior, Kaiserslautern-Schalke 04 e nell’amichevole tra Marsiglia e Aston Villa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in PSV-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 21:00

Vincenti

BODO GLIMT (in Bodo Glimt-Tromso, Eliteserien , ore 19:15)

(in Bodo Glimt-Tromso, Eliteserien ore 19:15) SALISBURGO (in Salisburgo-Grazer, Austria Bundesliga, ore 19:30)

(in Salisburgo-Grazer, ore 19:30) FLAMENGO (in Flamengo-Mirassol, Brasileirao, ore 23:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-NAC Breda , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Rangers-Dundee , Scottish Premier, ore 18:45

, Scottish Premier, ore 18:45 Slavia Praga-Teplice, Repubblica Ceca, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

NEC-Excelsior , Eredivisie, ore 16:30

, Eredivisie, ore 16:30 Marsiglia-Aston Villa , Amichevole, ore 19:00

, Amichevole, ore 19:00 Kaiserslautern-Schalke 04, Zweite Liga, ore 20:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Rangers-Dundee, Scottish Premier, ore 18:45