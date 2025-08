Pronostici Championship: chi vincerà il campionato secondo Opta

Pronostici antepost Championship, ecco chi vincerà il campionato secondo Opta e quale sarà l’altra squadra a salire in Premier League

Con League One e League Two già iniziate per la stagione 2025-26, ora tocca alla Championship, che prenderà il via venerdì sera con la sfida tra Birmingham City e Ipswich Town. Leicester City, Ipswich e Southampton tornano in Championship dopo un solo anno in Premier League, così come il Birmingham dopo una breve parentesi in League One. Wrexham e Charlton Athletic sono le altre neopromosse.

Il sogno di ogni squadra è raggiungere le ricchezze e il glamour della Premier League, quindi chi saranno le tre promosse nel 2025-26? Lo scorso anno, Leeds United e Burnley erano due delle tre favorite per la promozione secondo il supercomputer Opta, anche se lo stesso modello prevedeva pure il Sunderland al 21° posto (poi promosso ai playoff), quindi le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Allo stesso tempo è innegabile come queste previsioni siano un modello attendibile per navigare a vista a livello di pronostici e scommesse.

Sconfitto dal Sunderland nella finale playoff a Wembley qualche mese fa, lo Sheffield United può ritenersi sfortunato a non avere centrato la promozione diretta: sono stati solo la terza squadra nella storia della Championship a fare 90 punti senza salire direttamente. Se riusciranno o meno a ripetersi dipenderà da come il nuovo allenatore Rubén Sellés — ex tecnico di Reading e Hull City, subentrato a Chris Wilder — si adatterà. Il supercomputer li sostiene comunque con il 41,1% di possibilità di promozione.

Championship, si parte nel segno dell’equilibrio

Oltre a loro, è grande equilibrio. Il Leicester, retrocesso nonostante un’ottima promozione nel 2023-24, punta a tornare subito su con il nuovo allenatore Martí Cifuentes, che ha sostituito Ruud van Nistelrooy. Addio anche alla leggenda Jamie Vardy, ma restano secondi favoriti con il 16,0%. L’Ipswich Town ha mantenuto in panchina Kieran McKenna dopo la retrocessione immediata, e questa continuità può essere preziosa. Promossi con 96 punti nel 2023-24, hanno mantenuto gran parte della rosa. 15,2% di possibilità di promozione.

Il Southampton, terzo dei club retrocessi, ha un nuovo tecnico: Will Still, molto apprezzato in Francia. Nonostante la scorsa stagione disastrosa in Premier (solo un punto in più del record negativo del Derby County del 2006-07), il supercomputer li vede molto più competitivi in Championship: 11,2% di possibilità di promozione.

Ecco il modello cosa prevede per i primi posti:

1º: Sheffield United – media di 80,7 punti

2º: Leicester City – 70,4

3º: Ipswich Town – 70,4

4º: Coventry City – 68,7

5º: Southampton – 67,2

6º: West Brom – 65,9

7º: Millwall – 65,4

8º: Middlesbrough – 65,4

9º: Bristol City – 65,3

10º: Blackburn Rovers – 63,4

