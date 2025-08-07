Pronostico Mboko-Osaka, finale Wta Montreal: non smette più di vincere

Pronostico Mboko-Osaka, finale Wta Montreal: la beniamina di casa non smette più di vincere e sogna il trionfo

Viktoria Mboko non si ferma più: come da pronostico del Veggente, ha battuto Rybakina in tre set e si trova ad affrontare ora Naomi Osaka nella finalissima del torneo Wta di Montreal. Davvero un sogno che si avvera per la diciottenne, i cui genitori – emigrati dalla Repubblica Democratica del Congo – si sono trasferiti prima a Montreal e poi a Toronto, dove Viktoria ha iniziato a giocare a tennis all’età di quattro anni.

Mboko è riuscita a rimontare un set di svantaggio e ha salvato un match point nel terzo set per battere Elena Rybakina, che ha servito per il match due volte nel set decisivo. La diciottenne ha mostrato una compostezza straordinaria nei momenti difficili e ha giocato un tennis fantastico per assicurarsi la vittoria. Questo è stato il torneo della consacrazione per la canadese, che è già certa di entrare per la prima volta nella Top 40 del ranking mondiale – e nella Top 30 in caso di vittoria finale.

Naomi Osaka ha raggiunto la sua prima finale WTA 1000 dal 2022, al termine di un percorso estremamente dominante. Dopo aver perso diversi match tirati in questa stagione e aver lottato con l’incostanza, questo era il torneo di cui aveva bisogno per ritrovare fiducia. È la miglior versione di Osaka da molto tempo a questa parte, e tutto il suo duro lavoro sta finalmente dando i frutti. Non solo colpisce forte, ma ha anche mostrato una notevole solidità negli scambi lunghi – una qualità che sarà cruciale contro Mboko.

Il pronostico e la quota su Mboko-Osaka

Si tratta di un confronto affascinante e difficile da pronosticare. Osaka ha passato meno tempo in campo, ma Mboko ha sempre risposto presente nei momenti chiave. Entrambe giocano un tennis aggressivo: Osaka ha il vantaggio al servizio, ma Mboko si muove meglio e può trovare vincenti da qualsiasi posizione del campo. Mboko ha dimostrato grande maturità e fiducia finora, ma affrontare una Osaka in forma sarà una prova enorme, e potrebbe accusare la stanchezza proprio nel momento decisivo.

Il pronostico di base visto l’equilibrio è l’over 20,5 games, in un incontro che potrebbe arrivare anche al terzo set.

