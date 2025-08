Pronostico Mboko-Rybakina, Wta Montreal: la beniamina di casa non si ferma

Pronostico Mboko-Rybakina, semifinali al torneo Wta Montreal: la beniamina di casa vuole stupire ancora e non intende fermarsi

Il palcoscenico è pronto a Montreal per uno degli scontri più emozionanti della settimana: la 18enne canadese Victoria Mboko, in tabellone grazie a una wild card, affronta l’ex campionessa di Wimbledon e testa di serie numero 9 Elena Rybakina. Determinata a fare la storia davanti al pubblico di casa, la favola di Mboko ha già sorpreso l’intera nazione. Rybakina, veterana e vincitrice di Slam, porta con sé esperienza e potenza in questa semifinale ad alta tensione.

La straordinaria corsa di Mboko l’ha vista eliminare la numero 1 del mondo Coco Gauff in due set secchi (6-1, 6-4) e poi sbarazzarsi di Jessica Bouzas Maneiro 6-4, 6-2, raggiungendo così la sua prima semifinale in un WTA 1000 — proprio in Canada. Rybakina ha convinto nei quarti di finale, dove Marta Kostyuk si è ritirata nonostante fosse sotto 6-1, 2-1, permettendole di accedere alla semifinale.

Il bilancio dei precedenti tra le due è 1-0 in favore di Rybakina, che ha vinto l’unico confronto diretto nel circuito professionistico: si sono affrontate negli ottavi di finale del Washington (Citi DC) Open, sul Grandstand. In quell’occasione Rybakina si è imposta con un 6-3, 7-5, in una sfida molto combattuta durata circa 1 ora e 17 minuti.

Mboko arriva alla sfida con slancio e fiducia: nel 2025 ha un bilancio di 51 vittorie e 9 sconfitte (circa il 73% di successi), con la maggior parte delle partite disputate sul cemento. Il suo gioco si basa su colpi potenti da fondo campo e anticipo sulla palla. Rybakina ha invece un bilancio stagionale di 37-14, con 21-8 sul cemento outdoor (≈69% di vittorie), grazie a colpi puliti e solidità tattica.

Il pronostico e la quota su Mboko-Rybakina

È probabile che Rybakina riesca a conquistare un set grazie al suo servizio dominante, ma l’aggressività in risposta e la crescente fiducia di Mboko potrebbero darle un vantaggio complessivo. Se Mboko riuscirà a limitare i doppi falli e a mantenere una percentuale di prime palle in campo tra il 64-65%, potrà mettere pressione sul servizio di Rybakina e allungare gli scambi.

Una vittoria di Mboko al terzo set è uno scenario difficile ma non impossibile.

