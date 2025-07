I pronostici di domenica 27 luglio: Europei femminili, Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan

I pronostici di domenica 27 luglio, si gioca il campionato brasiliano, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e la finale degli Europei

In Norvegia nsi giocano soltanto due partite questa domenica. La più importante è la sfida tra Bryne e Viking: gli ospiti sono ancora in vetta ma sembrano aver perso la spinta propulsiva di qualche settimana fa. Le due sconfitte con Brann e Bodo/Glimt, unite a quella in coppa nazionale contro il Sarpsborg, hanno minato evidentemente un po’ di certezze tra gli uomini di Morten Jensen, il cui vantaggio adesso è di soli 5 punti sulle inseguitrici.

Il Viking però si è scatenato in Conference League: tutto facile contro il Koper, sommerso di gol in Norvegia e sostanzialmente eliminato (7-0). La gara con il Bryne invece nasconde parecchie insidie i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Ci sarà anche la finale degli Europei femminili, ed è un peccato non vedere in campo l’Italia che è andata vicinissima allo storico traguardo. Le inglesi campionesse in carica, che hanno raggiunto la finale non senza una buona dose di fortuna inclusa la sfida con la Svezia, dovrebbero cedere lo scettro alla Spagna.

Una finale, questa tra Inghilterra e Spagna, che avevamo pronosticato con largo anticipo, indicando le spagnole come vincenti. E il pronostico con solo l’ultimo atto ancora da scrivere resta evidentemente lo stesso.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Club Brugge-Genk, Pro League Belgio, ore 18:30

Vincenti

SPAGNA (in Inghilterra-Spagna, Europei Femminili, ore 18:00)

(in Inghilterra-Spagna, ore 18:00) ARSENAL (in Arsenal-Newcastle, Amichevole, ore 13:30)

(in Arsenal-Newcastle, ore 13:30) FLAMENGO (in Flamengo-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 01:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bryne-Viking , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Vaduz-Yverdon Sport , Challenge League Svizzera, ore 14:00

, Challenge League Svizzera, ore 14:00 Celje-Radomlje, Slovenia, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Anderlecht-Westerlo , Pro League Belgio, ore 13:30

, Pro League Belgio, ore 13:30 Häcken-Djurgården , Allsvenskan, ore 14:00

, Allsvenskan, ore 14:00 St. Truiden-Gent, Pro League Belgio, ore 19:15

Comparazione quota totale (gol + over):

Il “clamoroso”

• X in Sao Paulo-Fluminense, Brasileirao, ore 21:00