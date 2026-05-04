Pronostico Everton-Manchester City: la prova del 9

Everton-Manchester City è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Guardiola non molla. Non vuole farlo. Si può giocare la vittoria della Premier League. E l’Arsenal ha vinto sabato scorso, quindi ha un poco allungato. Arteta ha detto che guarderà la partita. E cercherà di gufare, non riuscendoci.

Sono otto le vittorie di fila che il Manchester City ha piazzato sul campo dell’Everton. Una specie di routine per Guardiola, che sa benissimo che, questa partita, potrebbe decidere la stagione. Dal proprio canto incontrerò un Everton che ha mollato la presa: alcune sconfitte consecutive hanno tolto la possibilità a questa squadra di prendersi una qualificazione europea per il prossimo anno, quindi senza motivazioni – se non dovute al fatto di incontrare una big – sarà dura tenere testa a una squadra che vuole a tutti i costi tenere aperto il discorso Premier League.

Ci aspettiamo, quindi, una serena vittoria del Manchester City. La prova del 9. Quella che darà linfa vitale per l’ultimissima parte di stagione.

Come vedere Everton-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Manchester City è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester City è quotata 1.47 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una gara da vittoria esterna, senza nessuna possibilità che questo match possa finire in maniera diversa. Il City risponderà alla vittoria dell’Arsenal piazzando la nona vittoria di fila su questo campo. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Everton-Manchester City EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. POSSIBILE RISULTATO: 1-3