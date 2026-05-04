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Pronostico Everton-Manchester City: la prova del 9

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Everton-Manchester City è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Guardiola non molla. Non vuole farlo. Si può giocare la vittoria della Premier League. E l’Arsenal ha vinto sabato scorso, quindi ha un poco allungato. Arteta ha detto che guarderà la partita. E cercherà di gufare, non riuscendoci.

Pronostico Everton-Manchester City
Pronostico Everton-Manchester City: la prova del 9 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono otto le vittorie di fila che il Manchester City ha piazzato sul campo dell’Everton. Una specie di routine per Guardiola, che sa benissimo che, questa partita, potrebbe decidere la stagione. Dal proprio canto incontrerò un Everton che ha mollato la presa: alcune sconfitte consecutive hanno tolto la possibilità a questa squadra di prendersi una qualificazione europea per il prossimo anno, quindi senza motivazioni – se non dovute al fatto di incontrare una big – sarà dura tenere testa a una squadra che vuole a tutti i costi tenere aperto il discorso Premier League.

Ci aspettiamo, quindi, una serena vittoria del Manchester City. La prova del 9. Quella che darà linfa vitale per l’ultimissima parte di stagione.

Come vedere Everton-Manchester City in diretta tv e in streaming

Come vedere Everton-Manchester City
Come vedere Everton-Manchester City in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Everton-Manchester City è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.47 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara da vittoria esterna, senza nessuna possibilità che questo match possa finire in maniera diversa. Il City risponderà alla vittoria dell’Arsenal piazzando la nona vittoria di fila su questo campo.

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Le probabili formazioni di Everton-Manchester City

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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