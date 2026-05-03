Pronostico Internacional-Fluminense: quinta volta di fila

Internacional-Fluminense è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Internacional è nelle zone complicate della classifica del Brasileiraro. Sì, manca tantissimo alla fine del campionato ma al momento questa squadra sarebbe retrocessa. Non succederà, ne siamo certi, nonostante, il nostro pronostico per questa partita non vede i padroni di casa favoriti.

Il Fluminense sta bene. Diciamolo chiaramente. Si ritrova al terzo posto in classifica e, anche se subisce qualcosa in più del dovuto, riesce a segnare come le big di questo campionato. Ventitré gol fatti fino al momento sono un ottimo bottino per questa squadra che vuole continuare a sognare e rimanere in alto. Negli ultimi quattro scontri diretti, inoltre, il Fluminense contro l’Internacional non ha mai perso, segno di una squadra migliore che, nel corso degli anni, ha pure alzato ulteriormente il livello. Insomma, in poche parole, ci piace pensare – e i numeri ne sono una conferma – che la squadra ospite possa uscire nuovamente con un risultato positivo da questo match.

Come vedere Internacional-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Internacional-Fluminense, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Fluminense è quotata 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.88 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Nonostante per i bookmaker siano favoriti i padroni di casa, secondo noi, vedendo la classifica, numeri e momento di forma (oltre ai precedenti) il Fluminense dovrebbe riuscire a prendersi un risultato positivo. Potrebbe essere la partita della doppia esterna che ha una quota abbastanza grossa. Le probabili formazioni di Internacional-Fluminense INTERNACIONAL (4-4-2): Anthoni; Bruno, Torres, Victor Gabriel, Bernabei; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra, Carbonero; Borre, Alan Patrick.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Jemmes, Freytes, Rene; Hercules, Bernal; Canobbio, Savarino, Serna; Castillo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1