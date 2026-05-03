Pronostico Chapecoense-Bragantino: stavolta arriva un sorriso

Chapecoense-Bragantino è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Una settimana complicata per il Bragantino, che prima ci ha rimesso le penne contro il Palmeiras e poi ha subito una sconfitta in Copa Sudamericana contro il River Plate. Ma adesso, anche se in trasferta quindi non il più semplice degli impegni, arriva la possibilità di un sorriso.

La Chapecoense, dopo tredici giornate nel massimo campionato brasiliano, è ultima in classifica. Otto punti conquistati, peggior attacco e peggior difesa. Insomma, i numeri parlano chiaro e non danno nessuna possibilità che le cose possano migliorare in questa partita. Sì per i biancoverdi è arrivata una vittoria nell’ultima gara disputata nel campionato del Sud-Est, però diciamo che il livello è molto molto più basso rispetto al Brasileirao. Insomma, questa partita ci pare proprio quella della rinascita per gli ospiti. Un sorriso dopo due sconfitte di fila.

Come vedere Chapecoense-Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Chapecoense-Bragantino, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Bragantino è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Colpo esterno per riprendere la corsa e per migliorare una classifica che un po’ si è imbruttita dopo l’ultimo turno. Una gara che il Bragantino, senza chissà quali particolari problemi, dovrebbe riuscire a portare a casa. Le probabili formazioni di Chapecoense-Bragantino CHAPECOENSE (3-4-1-2): Anderson; Caetano, Bruno Leonardo, Rafael; Marcos, Camilo, Higor, Clar; Jean Carlos; Enio, Marcinho.

BRAGANTINO (4-3-3): Volpi; Hurtado, Henrique, Marques, Capixaba; Gabriel, Fernandes; Braz, Barbosa, Vinicinho; Pitta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2