Pronostico Chelsea-Nottingham Forest: i pensieri sono all’Europa

Chelsea-Nottingham Forest è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Ci sono diversi fattori che ci spingono a dire che il Chelsea si possa prendere questa vittoria. Il primo: i Blues hanno ritrovato un po’ di entusiasmo la scorsa settimana vincendo la semifinale di Fa Cup contro il Leeds. E quindi, vuoi o non vuoi, i londinesi hanno la possibilità di vincere un titolo.

Poi c’è da dire che il Nottingham, nel corso della settimana, ha avuto un impegno complicato contro l’Aston Villa in semifinale di Europa League. La vittoria per uno a zero permette di pensare al ritorno con un certo ottimismo, se la vogliamo leggere in questo modo, e quindi pensare di andare in finale, dopo una stagione complicata, è un pensiero che stuzzica.

Ora, il Nottingham avrebbe assoluto bisogno di punti anche in campionato per cercare di avvicinarsi a una salvezza che è tutt’altro che vicina. E il Chelsea, però, dal proprio canto, con tre punti ha la possibilità di andare al sesto posto che potrebbe pure dire Conference, o Europa League alla fine dell’anno. Di certo non può permettersi di tirare i remi in barca. In tutto questo, insomma, è evidente che i Blues non possono perdere ancora in campionato nonostante abbiano un tecnico ad interim dopo aver cacciato anche Rosenior. Una questione anche di dignità, diciamolo chiaramente. E il fatto Europa League in casa Nottingham potrebbe pesare.

Come vedere Chelsea-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Nottingham Forest è in programma lunedì alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Chelsea è quotata 1.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Chelsea vincente e non può essere altrimenti. Una gara che i Blues devono vincere per dare continuità alla vittoria in semifinale di Fa Cup. Il Nottingham, invece, pensa alla gara contro l’Aston Villa anche se avrebbe bisogno di punti. Ma quel traguardo sarebbe storico. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Chelsea-Nottingham Forest CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; McAtee, Anderson, Dominguez, Gibbs-White; Jesus, Lucca. POSSIBILE RISULTATO: 2-1