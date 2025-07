Europei femminili, finale già scritta: la quota è super

Europei femminili, la finale è già scritta dopo che ieri sera si sono chiusi i gironi. Il tabellone non lascia spazio alle interpretazioni. Ecco chi arriva all’ultimo atto

Si sono chiusi nella serata di ieri i gironi dell’Europeo Femminile che si sta tenendo in Svizzera. E non ci sono state sorprese. Le più forti, almeno sulla carta, sono andate avanti. Solamente l’Olanda, che era nel girone con Inghilterra e Francia, è uscita in anticipo. Ma appunto il raggruppamento era di fuoco e non si poteva fare altrimenti. Una doveva salutare.

Detto questo, e andando a vedere il tabellone, è evidente che ci siano delle squadre davvero favorite per arrivare in finale. Con una sicurezza: l’Italia, che ha già affrontato le spagnole nel proprio girone, le potrà riprendere solamente nella finale. Ovvio, stiamo andando oltre, ma prima di entrare nel dettaglio del pronostico del possibile ultimo atto del torneo in programma il 29 luglio, vi diciamo già che mercoledì sera le azzurre di Soncin potrebbero raggiungere un traguardo storico, vale a dire la semifinale. La quota per la vittoria è altissima ed è da tenere in considerazione.

Europei Femminili: la finale è scritta

Passando comunque per un attimo alla parte bassa del tabellona, quella dove non ci sono le azzurre e ci sono però le campionesse del mondo in carica spagnole, è evidente che ci sia un’autostrada verso la finale. La Spagna è troppo forte e in alcuni frangenti, prendendo in prestito le parole del centrocampista dell’Inter Mkhytarian, ingiocabili. Quindi la finale per loro è cosa certa o quasi, con nessuna possibilità – o davvero pochissime, ma davvero poca cosa – che la cosa non possa andare in porto.

E dalla parte del tabellone azzurro? Leggermente più complicato ma non più di tanto. Da questa parte infatti c’è l’Inghilterra, campione d’Europa in carica, che avrà il compito più difficile sicuramente contro la Svezia nei quarti di finale (prime nel girone le svedesi dopo aver battuto la Germania) e poi prenderà una tra Italia e Norvegia. Quindi si profila di nuovo, così come successo nell’edizione precedente, una partita tra Spagna e Inghilterra come ultimo atto.

Al momento non c’è una quota per la finale (il nostro pronostico è Spagna-Inghilterra), ma c’è una quota su chi potrebbe vincere il torneo. Spagna favorita su Sisal a 1,80 volte la posta, Inghilterra alle spalle con un 5,50 volte la posta. Dopo la Francia a 7,50 c’è anche l’Italia a quota 9. Ma forse sogniamo troppo.