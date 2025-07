I pronostici di mercoledì 16 luglio: MLS, Brasileirao e non solo

I pronostici di mercoledì 16 luglio, in campo Champions League, Europei femminili e nella notte MLS e Brasileirao

Potrebbe essere un mercoledì storico per la nazionale italiana di calcio femminile, che va a caccia contro la Norvegia della qualificazione alle semifinali degli Europei. La maggior parte delle partite si giocherà però nella notte, quando in Italia sarà già giovedì 17 luglio. In programma infatti ci sono dei turni infrasettimanali del Brasileirao e della MLS americana, con in campo le squadre viste all’opera anche nel corso del Mondiale per Club.

Ci sono ad esempio Palmeiras e Botafogo che non dovrebbero fallire l’appuntamento con la vittoria in casa rispettivamente contro Mirassol e Vitoria. Grande fascino per la sfida tra Santos e Flamengo, coi rossoneri che partono nettamente favoriti dall’alto del loro primo posto in classifica.

I pronostici sulle altre partite

In MLS i gol dovrebbero arrivare abbondanti come di consueto. Tra le principali indiziate per quanto riguarda gli over ci sono Charlotte-DC United, San Diego-Toronto e Philadelphia Union-CF Montréal. Da gol (entrambe le squadre a segno) Houston Dynamo-Vancouver Whitecaps, Cincinnati-Inter Miami e LA Galaxy-Austin.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Santos-Flamengo, Brasileirao, ore 01:00

Vincenti

PALMEIRAS (in Palmeiras-Mirassol, Brasileirao, ore 00:00)

(in Palmeiras-Mirassol, ore 00:00) PHILADELPHIA UNION (in Philadelphia Union-Montreal, MLS, ore 01:30)

(in Philadelphia Union-Montreal, ore 01:30) BOTAFOGO (in Botafogo-Vitoria, Brasileirao, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Charlotte-DC United , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 San Diego-Toronto , MLS, ore 04:30

, MLS, ore 04:30 Philadelphia Union-CF Montréal, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Houston Dynamo-Vancouver Whitecaps , MLS, ore 02:30

, MLS, ore 02:30 Cincinnati-Inter Miami , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 LA Galaxy-Austin, MLS, ore 04:30

Comparazione quota totale (gol + over): 13.21 GOLDBET ; 12.41 SNAI; 13.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Ceara-Corinthians, Brasileirao, ore 00:30